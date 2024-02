Therion: a teljes Leviathan trilógiát bemutatja márciusban a svéd szimfo-metal zenekar 2021 óta három album formájában jelent meg a Therion Leviathan trilógiája, amit még nem volt alkalma Christofer Johnsson zenekarának élőben bemutatni. Most ez kerül pótlásra: március 12-én a Barba Negrában játszanak majd, a finn Satra bemutatkozása után. A szimfonikus metal műfajteremtő svéd zenekara, a Therion tavaly év végén adta ki a Leviathan trilógia harmadik, befejező lemezét. Christofer Johnsson 35 éves pályafutásra visszatekintő együttese elsők között ötvözött a ’90-es években szimfonikus és nagyzenekari megoldásokat metal zenével, és a friss lemez ezt az örökséget ápolja tovább. Hangzásviláguknak máig meghatározó része az operaénekesi vokálok alkalmazása, amit 2011 óta Lora Lewis hangja biztosít. Az emelkedett, teátrális hangulat és a zenei stílusok változatos megjelenése most sem maradt el, így a Leviathan III a Therion 19 lemezes diszkográfiájának méltó darabja lesz. A ’21-ben, ’22-ben és tavaly kijött Leviathan trilógiát a kritikusok és a közönség egyfajta visszatérésként értékelte, amivel a zenekar a megelőző két lemez elvontabb koncepciójú, lágyabb megszólalása után kanyarodott vissza a 2000-es lemezeire jellemző egyértelműbb, „therionos” hangzáshoz. A hármas közül a mostani talán a legösszetettebb hallgatnivaló, ami a befogadó néha csak sokadik hallgatás tud igazán feldolgozni. A trilógia záró darabja apokaliptikus témákat jár körül, és a különböző mitológiák, hitvilágok alvilági urairól szól, köztük a holtak és az alvilág akkád istennőjéről, Ereskigalról, vagy éppen Erlikről, az alvilág és holtak török uráról, az ókori görög pásztorok kecskeszarvú, -lábú, és -farkú istenéről, Pánról, vagy éppen az ayahuasca szertartásokról, ami a legfrissebb videóban is megjelenik. Christofer nemrég Facebook oldalán mesélt a további terveiről. Elmondása szerint abban még nem biztos, hogy az idei nagy turné után a következő Therion album hogyan készül el, de az biztos, hogy még sok nagylemez születik majd. Némi pihenésre azonban most szükség lesz, már csak azért is, mert közben a másik, a ’70-es éveket idéző hangzású zenekarával, a Luciferian Light Orchestrával is készített két lemezt. Emellett Chris szeretné tinédzserkora ikonikus bandáit is megidézni, és egy igazi, a ’80-as éveket idéző heavy metal lemezt összerakni, ami valószínűleg egy újabb Therion side projectként valósul meg, Thomas Vikström közreműködésével. Ezek a projekt zenekarok azonban terv szerint nem fognak turnézni. Az egyébként rendszeresen Magyarországra látogató zenekar több év után tér most vissza Budapestre. Christofer így kommentálta a turné hírét: „A járvány miatt a első Leviathan lemez turnéja elmaradt, a másodiké 3 fellépés után szakadt félbe, így 2018 után most jött el az ideje, hogy végre rendesen bemutassuk a teljes Leviathan trilógiát, egyben. Chiara Malvestiti szülési szabadságon van, így 2014 után most először tér vissza velünk a színpadra Lori Lewis is.” Nemrég pedig a jövőbeni turnékkal kapcsolatban is őszinte gondolatokat osztott meg Christofer: bár a sok évtizednyi koncertezés után még mindig élvezi a színpadi előadást, az utazás és a készülődés összes többi nyűgjét azonban már kevésbé, így a jövőben kevesebb országba látogatnak el, a nézőszám és az egyéb feltételek alapján döntve. Chris szerint biztosra vehető, hogy az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában nem játszik többet a Therion, de jó eséllyel a Balkán is kimarad majd, és a francia, spanyol és portugál régiók is túl távolinak bizonyulhatnak… Így az sem kizárt, hogy egy-egy országban a mostani turné fellépése egyben afféle búcsúkoncert is lesz. A március 12-ei, budapesti fellépésen egy fiatal finn zenekar, a Satra is bemutatkozik a Barba Negrában. A szimfonikus metal csapat most februárban adja ki első, Sand Of Time című nagylemezét, de a From The Night című dal már most meghallgatható. A CONCERTO Music bemutatja: Leviathan Tour 2024

2024. március 12., kedd 19 óra

Budapest, Barba Negra

Therion, Satra koncertek

Belépő: elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 10.900 Ft.

[2024.02.19.]