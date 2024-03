Izo FitzRoy is fellép a Paloznaki Jazzpiknik 2024 nyitónapján Izo FitzRoy is fellép augusztus 1-jén a Paloznaki Jazzpikniken, a csütörtöki nyitónap Anastacia koncertjével folytatódik - áll a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Mint írják, augusztus 1-jén, a Jazzpiknik 0. napján a DJ páros, Andrew J és Dan von Schulz nyitja meg a nagyszínpadot, őket követi a brit díva, Izo FitzRoy, aki tavaly Veszprémben adott első ízben koncertet Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamai idén nyáron a Balaton-felvidéki jazzfaluban hallhatók. Az énekesnő-dalszerző-zongorista harmadik stúdióalbumának turnéján lép a magyar közönség elé. A Jalapeno Records gondozásában megjelent, Oscar de Jong - a Kraak & Smaak alapítója - produceri közreműködésével készült A Good Woman című albumának dalain a 21. századi egyedülálló nők sorsáról énekel.



Izo FitzRoy stílusa elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, de nagy hatással voltak rá Bill Withers dalszövegei is. "Szólókarrierje előtt kórusokban énekelt, saját kórust is vezetett, így nem volt kihívás számára a legjobb gospel csapatot maga mögé állítani a színpadon, ami tökéletes kiegészítő karakteres hangjához és az őket kísérő soul zenészek játékához" - áll a közleményben.



A csütörtöki napon lép fel Anastacia is, aki 25 éves pályafutása során világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez - ezek közül három alkalommal nyerte el a World Music Awards-ot. Karrierje során olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Mariah Carey vagy Eros Ramazotti.



Augusztus 2-án a Jazzy Rádió alapító-műsorvezetője, Jazzkovács László nyitja a Piknik Nagyszínpad műsorát. Pénteken lép fel a Belau (Kedves Péter, Buzás Krisztián), amelynek debütáló dala 2015 év végén jelent meg Island of Promise címmel, a dal számos filmben, reklámban volt hallható. 2016 novemberében jelent meg The Odyssey című bemutatkozó lemez, az album Fonogram-díjat nyert az év elektronikus zenei lemeze kategóriában. A lemez dalait a BBC Radio 1 is lejátszotta, valamint 2017-ben felkerült a zenekar az EBBA listára, egyedüli magyarként. A zenekar 2016-ban kezdte a koncertezést, és két év alatt csaknem 200 koncertet adott 22 országban, olyan fesztiválokon, mint a Primavera, a Eurosonic, az SXSW, a Reeperbahn, a Sziget vagy az Electric Castle - emelik ki a közleményben.



A Jazzpiknik második napján az 1990-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies tér vissza Paloznakra. Őt követi Tony Hadley, a világhírű Spandau Ballet egykori frontembere. A pénteki nap végén az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak lép fel - 2021-es, nagy sikerű koncertjük után második alkalommal.



Augusztus 3-án, szombaton a holland popformáció, a Son Mieux lép fel, majd a Morcheeba koncertjével folytatódik az este. Záróakkordként az MF Robots hangjai búcsúztatják a 12. Paloznaki Jazzpikniket.



A további fellépőkről folyamatos tájékoztatást adnak a szervezők. További információ a https://jazzpiknik.hu oldalon érhető el. MTI [2024.03.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu