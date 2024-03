Hot Wheels Monster Truck show - volt már jobb is Nagy elvárásokkal mentünk a három előadásból a legelsőre, ami szombat délelőtt kezdődött. Az MVM Dome jó eséllyel legfiatalabb közönségét látta vendégül, az átlagéletkor csak a kísérő szülők miatt nem zuhant 18 év alá. A gyerekekkel érkezőknek volt néhány nehézség, amivel meg kellett küzdeniük. Az első a shop, amiből az egyiket remek érzékkel a bejárattal szembe rendezték be. Túlzás nélkül mondhatom, több olyan gyerkőc volt, akinek ez – no meg a büfé – sokkal izgalmasabb volt, mint maga az előadás. Lehetett kapni remek pólókat, baseball sapkákat, zászlókat, monster truck modelleket és fülvédőt. Ezzel meg is érkeztünk a második kihíváshoz, hogyan éljük túl a hangerőt. Hot Wheels Monster Truck show képekben - klikk a fotóra

A kemény, tökös magyar nehogy már használjon ilyen felesleges dolgokat, mint a füldugó. Sőt mi több, a fájó fülű gyerekét is igyekezzen meggyőzni: ez nem is olyan hangos. Segítek: de! Minden zajterhelés egy lépés afelé, hogy maradandó halláskárosodás vagy fülcsengés alakuljon ki. A nagy hangerőre a szervezők is felhívták a figyelmet, ennek ellenére nagyon kevesen készültek fel erre. Nem egy, és nem két kisgyerek és szülő fogta be a fülét, amikor felordítottak az irgalmatlan méretű kompresszorral ellátott V8-as motorok. Próbálom húzni az időt, minél később kelljen rátérni arra a részre, hogy milyen volt maga a program. Az első része egyszerűen unalmas. A műsorvezetők lelkesek voltak, de alig értettem valamit abból, amit mondanak. Volt, aki értette, de az akusztika nagyon rossz volt a stadionban. Az elején bemutatták a pilótákat, méltatlanul. Volt, akiről egyszerűen lekésett a fejgépes, és nem kapott megvilágítást. Ezt követően jött néhány visszafogott ugratás, majd gumifüstölés jó sok közjátékkal, és lényegében véget is ért az első rész. Az első 15 perc fotózását engedélyezték, így sajnos nem készült nagyon változatos képanyag. A második rész a motorosokkal kezdődött. Az óriási ugratásaik egészen lenyűgöző tehetségről árulkodnak, és ez egy igazán látványos része a programnak, de ez is meglehetősen visszafogott volt, pláne a 2022-es Budapest Arénában megrendezett show-hoz képest. Ezután következett a legütősebb rész: a monster truck-ok freestyle bemutatója, amiben az eddig látott show elemeket gyúrták össze. Ez a rész igazán tartalmas és látványos volt, ami így a végére már nagyon kellett. Az autókon lévő neonszerű színes LED megvilágítás látványosabbá tette az előadást, amit sokszor a színes környezeti fények is erősítettek, de összességében nekem csalódás volt.



Mahunka Balázs

Fotó: Mahunka Balázs [2024.03.20.]