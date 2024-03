A Cirque du Soleil Budapestre hozta a bogarak életét Februárban - hat alkalommal - Budapesten lépett fel a világhírű Cirque du Soleil. A montréali székhelyű szórakoztatóipari vállalat a világ legnagyobb kortárs cirkuszának számít, akik arról híresültek el, hogy az állatos számok helyett az akrobaták, zsonglőrök, légtornászok kápráztatják el a közönséget. Az MVM Dome-ba az OVO című előadásukkal érkeztek és a bogarak életét bemutató cirkuszi show-val ígértek feledhetetlen élményt a közönségnek. A Cirque du Soleil történelme 40 évre nyúlik vissza. 1984. június 16-án Guy Laliberté és Gilles Ste-Croix utcai előadóművészek alapították meg egy québeci kisvárosban. Eredetileg a társulat tagjai Les Échassiers (magyarul: A Gázlómadarak) nevén léptek fel és hosszú – koránt sem könnyű – út vezetett mai sikerekhez. Az 1990-es és 2000-es években már rohamosan növekedtek, előadásaik száma meghaladta a húszat, melyek több, mint 300 városban voltak láthatóak a világ összes kontinensén, az Antarktiszt leszámítva. A Wikipedia adatai szerint a vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat 50 különböző országból, éves árbevétele pedig kb. 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. Magyarországon 2007-ben és 2008-ban Delirium, 2010-ben Saltimbanco, 2012-ben Alegría, 2013-ban a Michael Jackson: The Immortal, 2015-ben Quidam, 2017-ben pedig Varekai című előadásukat tekinthették meg a nézők. Az OVO-ban huszonöt országból vesz részt száz társulati tag, köztük 52 artista, ráadásul két magyar is szerepel benne. Minden Cirque du Soleil műsornak saját központi témája és története van az ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik és a műszaki személyzet helyett maguk az előadóművészek cserélik a kellékeket a produkciók között. Minden adott: a háttér, a profizmus, az anyagiak, a hírnév és a közönség szeretete is. OVO képekben - klikk a fotóra

Az OVO a rovarok életének egy napjába nyújt betekintést. Kiderül, hogy ők is lehetnek fáradtak, szerelmesek, ducik vagy vékonyak, kicsik vagy nagyok, a nap nekik is felkel és lenyugszik. De mi újat tudunk meg róluk? Igazából semmit. Mi látványosat látunk? Igazából semmit. Az OVO előadás többet ígért, mint ami kijött belőle. A humora erőltetett és gyerekes, épp csak egy fokkal tért el a Teletabik „párbeszédétől”. Az artisták, légtornászok, zsonglőrök munkája elismerésre méltó, a díszlet látványos, a zenék jók, mégis ott maradt a hiányérzet. Többet, komolyabbat, látványosabbat vártunk, talán a hírnév miatt? 2024-ben egy-egy néző színpadra rángatása már kevés ahhoz, hogy egy teljes aréna elájuljon a produkciótól. Ahogy egy kor felett – mindenki döntse el, mi ez a kor – már a puki hangot kiadó viccek sem viccesek. Ebben a társulatban több van, mint amit most Budapesten megmutattak. Műsoraik az évek során számos díjat és kitüntetést kaptak, köztük három Drama Desk-díjat; hét Primetime Emmy-díjat, három Gemini-díjat, sőt egy csillagot is kaptak már a hollywoodi hírességek sétányán. Az OVO-t elfelejtjük, de várjuk őket legközelebb is. M. Adri

Fotó: Mahunka Balázs [2024.03.08.] Megosztom: