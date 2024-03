A Toy Dolls, a Stratovarius és a Korpiklaani is Alsóörsön bulizik augusztusban Idén augusztus 28-31 között rendezik meg a Tábor fesztivált, ahol a mindig ütős hazai lista élére ezen a nyáron is itthon ritkán látott külföldi sztárok kerülnek. Tavaly hatalmasat dobbantottak a TÁBOR Fesztivál szervezői, a Motörhead legendás zenészét, Phil Campbellt és a skót kalózmetálos brigádot, az Alestormot Alsóörsre invitálva. A külföldi nagyágyúkkal megspékelt line up pedig még a vártnál is nagyobb sikert hozott, ezért egyértelmű volt, hogy idén sem maradhat el egy hasonlóan nagy durranás - szóval a mindig ütős hazai lista élére ezen a nyáron is itthon ritkán látott külföldi sztárok kerültek. Így nyaral a Balaton-parton az anarchia helyett humorral lázadó, éppen 45 éves brit punk ikon a Toy Dolls, a még kerekebb, négy évtizedet ünneplő Stratovarius a finn powermetal színeiben, és honfitársaik, az északi kocsmabulik hangulatát metalmuzsikába hajtogató Korpiklaani csapata sem marad otthon. Persze a névsor itt még koránt sem ér véget, az elmaradhatatlan TÁBOR vibe-ért hazai oldalról szokás szerint a magyar rock- és metalszíntér krémje felel, úgy, mint a Tankcsapda, a Depresszió, a Leander Kills, az idén negyedszázados FISH! zenekar, a szintén jubiláló Road, vagy éppen a modernmetal aktuális kedvencei, a Mudfield, és a Down For Whatever csapata. De természetesen a hazai blues király, Deák Bill Gyula, vagy a Totális Metál – Pokolgép évek koncertje sem maradhat el, sőt, hosszabb kihagyás után az Ossian is egészen biztosan újra színpadra lép majd Alsóörsön. A fellépők lajstroma nagyjából végtelen, ráadásul ez az a hely, ahol a bulik előtt is képtelenség unatkozni: közvetlen Balaton-part, rengeteg gasztronómiai élmény, motoros-, sport- és gyerekprogramok várják azokat, akik az éjjeli koncertdömping után nappal is talpon bírnak maradni. Ne maradj le Te sem a nyár legnagyobb rock „házibulijáról” a Balaton parton! Hetijegy [2024.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.21.]

