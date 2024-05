Kapcsolódó cikkek • Dinamit 45 - Az utolsó jubileum Kapcsolatok • Dinamit Dinamit 45 - A teljes csapat színpadra áll Kerek évfordulót ünnepel az ország talán legelső szupergroupja, habár a hetvenes évek végén, a dübörgő rockkorszakban ez a szó itthon még ismeretlen volt. A csapat egyik percről a másikra lett állócsillag, pörgős, fülbemászó dalaikat a mai napig fejből fújja a közönség. Ennek pedig már 45 éve, ezért május 25-én minden egykori tag összegyűlik a Barba Negra színpadán egy hatalmas Dinamit bulira, még egyszer, utoljára. Na de egy kis történelem: a Dinamit együttes 1979-ben alakult a Skorpió, a P-Mobil, és a Mini együttes tagjaiból. A rajongókat rögtön két kislemezzel örvendeztették meg, majd ezt két, több százezres példányban eladott nagylemez követte. De az őrületes sikert talán még jobban mutatta, hogy havonta legalább 30-40 teltházas koncertet játszott a Dinamit, országszerte. Az akkori sajtó szupergroupként jellemezte őket, és nem túloztak: a korszak éppen legmenőbb zenekaraiból verbuválódott össze a csapat. Aztán 1982-ben - a közönség legnagyobb bánatára - feloszlottak.



Majdnem három évtizeddel később, új fejezet kezdődött: 2009-ben régi-új tagsággal reinkarnálódott az együttes, és megjelent a Játszd, ahogy akarod, vagyis a Dinamit harmadik nagylemeze. Az új korongon Vikidál Gyula, és Németh Alajos helyett Kálmán György énekes, és Zselencz László (ex-Edda) basszusgitáros szignózta a dalokat. Az énekesi poszton pedig még a következő években is történt pár csere: Rudán Joe váltotta Kálmán Györgyöt, majd őt a jelenlegi énekes, Scholtz Attila követte. És itt tart most a história, ami negyvenöt évvel, és megannyi örökzöld rockdallal ezelőtt kezdődött. Május 25-én, a zenekar 45. éves születésnapi buliján, az eredeti felállás mellett mindenki színpadra lép majd, aki négy és fél évtizedes fennállása óta a Dinamit tagja volt. „Nem tudom máshogy ajánlani ezt a – tervek szerint – legutolsó jubileumi estét, csak úgy, hogy ez lesz az a buli, amikor – az ős-Dinamitot kivéve - tényleg mindenki színpadra áll majd, aki a DINAMIT történelme során bármikor tagja volt a zenekarnak. Egy biztos, ez egy megismételhetetlen este lesz, ilyen nem lesz többet..” – mondta a közelgő koncert kapcsán Németh Gábor, a csapat alapító dobosa. Így a legnagyobb slágerek, és az időutazás garantált, ahogy az is, hogy a csapat közleménye szerint tényleg ez lesz az utolsó jubileumi bulijuk, a történet itt lezárul. A közönség a koncertet nem csak hangban, hanem látványban is élvezheti. Vendégként fellép a Telegram együttes. Időpont: 2024. május 25., 19:00

Helyszín: Barba Negra, Budapest Jegyek kaphatóak, a Rock1 és az Eventim hálózatában, valamint az összes online jegyirodában! [2024.05.12.]

