Richie Kotzen ismét lenyűgözött minket Július 04-én Richie Kotzen visszatért hozzánk, ezúttal a Dürer kertbe, 2024-es turnéjával. Idén Szeptember 27-én jelenik meg Richie Kotzen új albuma „Nomad” címmel. Richie Kotzen többször járt már nálunk korábban, harmadszor láttam szólóban, de ez a mostani mindent felülmúló buli volt. Jelige: „Az egyszerűbb néha több”. Az előzenekart a magyar SFV csapat képviselte, akik frissek, üdék, vidámak, és zseniális zenészek. Az énekesről Tobias Sammet (Edguy, Avantasia) jut eszembe fénykorából. A dobosuk olyan, mintha időgépbe tették volna a nyolcvanas évekből, egy Van Halen koncertről.

Szórádi Olivér - ének, gitár

Slezák Bálint - dob, cajon

Slezák Csaba - billentyűs hangszerek, vokál A nyolcvanas évek kellemes dallamos, rock zenéjét játsszák a srácok, hallunk még róluk remélem. Szeretném őket viszontlátni fő bandaként a közeljövőben. Kis szünet, színpadátrendezés, szokásos előkészületek. A színpad letisztult, csak fények, füst, bal oldalon a basszus gitáros, középen a dobos, és jobb oldalon Richie Kotzen teljes életnagyságban a gitárjával. Richie kezdéskor egyszerűen besétált a színpadra gitárjával.

Nem hinném, hogy új információ, de Richie egyik különlegessége, hogy nem használ pengetőt gitárjátékához.

„Losing my mind” című dalával indított, hihetetlen, hogy ez a szerzemény is már húsz éves. Richie Kotzen koncert képekben - klikk a fotóra

Énekhangja rendkívül különleges terjedelmű, enyhén bluesos, „karcos” egyedi színfolt a „gitárhősök” világában. A lassabb, bluesos illetve a gyorsabb, gitár szólókra épülő dalokat felváltva illesztette Richie a setlistbe. Így, miután elméláztunk elképesztő hidegrázós hangján szóló dalain, mire belemerültünk volna, jöttek a gitárszólók, ahol az állunkat kerestük. A dalok időben vegyesen szólaltak, hol 2004-be, hol 2014-be, hol a közelmúltba repítve vissza minket. Három méterről nézhettem, hallgathattam, ahogy elképesztő gyorsasággal tudja pengetni a húrokat, majd a következő dalnál már lágyabb hangvételű lassabb dalainál a hidegrázós hangját. A koncert végére még egy kis „jammelés” is belefért, ahol szinte táncra is perdültünk, mindezt egy szál gitárral tudta elérni két órában. Tehát a „kevesebb néha több” jeligére fantasztikus két órának lehettünk szem- és fültanúi a Dürerben, Richie egyszerűen zseni. Remélem, hamarosan viszontlátjuk! Richie Kotzen koncertjén garantáltan jól szórakozunk, azaz nem „kikapcsolódunk” hanem „bekapcsolódunk” (legkedvesebb magyar zenészem szavait idézzem ide illően) a játékába. A szervezésért köszönet a Livesound csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

1 Losing My Mind

2 War Paint

3 Fooled Again

4 Dogs

5 Bad Situation

6 Fear

7 Love is Blind

8 Doing what The Devil Says to do

9 Help me

10 Peace sign

11 Remember

12 Shapes of things

13 You can’t save me

