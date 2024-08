KVARK - a mulandóság szimfóniája Pannonhalmán, augusztus 20-án Európában is egyedülálló audiovizuális projekttel készül az augusztus 20-i ünnepségre Pannonhalmán Marton Szabolcs film- és színházi zeneszerző. A KVARK című mű középpontjában a mulandóság témája áll, de nem fenyegető, hanem a jelennek értéket adó jelenségként. A szimfonikus zenekari hangzás, a különleges effektek és a kivételes képi világ együttesen egy magával ragadó, szürreális élményt nyújt a közönségnek, kilendítve a befogadót a komfortzónájából. A mostani előadás az Art Piknikre korábban tervezett, de az időjárás miatt elmaradt koncertet is igyekszik pótolni. A KVARK egy egyedülálló, térhatású hangzással ötvözött audiovizuális koncert, amely a szimfonikus és elektronikus zene, a fényfestés, a mapping és a filmművészet területeit olvasztja össze egy lenyűgöző produkcióvá. A mű középpontjában az elmúlás témája áll, de nem tragédiaként, hanem egy új kezdet lehetőségét előrevetítve. Marton Szabolcs szerint a mulandóság az élet értelmét adó tényezőként jelenik meg a műben. Ahogyan fogalmaz: "Az élet végét nem egyfajta tragédiaként kell megélni, hanem pont emiatt van értelme az életnek.” A KVARK rávilágít a jelen megélésének fontosságára, és egy reményteli üzenetet közvetít a mulandóság témájában. A koncert során a zenét élőben játszó klasszikus zenészek és egy térhatású elektronikus hangszerelés adja, a vizuális tartalmat a számos neves hazai és külföldi fényművészeti eseményen már bemutatkozó Kiss Patrik fényművész készítette. A térhatású hangzás és a vetítés együttesen egy szürreális, magával ragadó élményt nyújt a közönségnek, kilendítve őket a komfortzónájukból.



Az egyedülálló koncert augusztus 20-án 21:00 kor lesz látható Pannonhalmán, egy különleges helyszínen, a Fő téren, ahol az egyik épület falára fogják vetíteni a vizuált.



Marton Szabolcs producer, zeneszerző debütálása a ’Préda’ előadásához fűződik, amihez 2014-ben készített dalokat az Aurora Film és Színház felkérésére. Ugyanebben az évben indult az első saját zenekara is, a We are Infinite, amellyel a budapesti Talentométer döntőjébe kerültek, illetve bejutottak a Hangfoglaló Program résztvevői közé is. 2016-ban ő szerezte a ’Vád’ című darab zenéjét. 2017-ben elkészítette első saját nagylemezét, amelyet második zenekarával, a Hügével jegyez. Azóta elsődlegesen színházi- és filmzenék szerzőjeként van jelen a magyar zeneiparban, ahol olyan további műveknek írt zenét, mint például a Víg Színház Nekedszólataps – Ébredj! c. előadása, de dolgozott együtt a Moha mozdulatszínházzal, valamint a Fénykioltók című, még be nem mutatott filmnek is ő szerezte a zenéjét.



A KVARK 2022-ben a Music Hungary Díj jelöltje volt crossover kategóriában, elismerve a zeneszerző innovatív megközelítését. [2024.08.17.]

