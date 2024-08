Közel 14 év után a Faithless visszatér Budapestre vadonatúj showjával! A Glastonbury, a Wilderness és a Bestival fellépéseikről begyűjtött dicsérő kritikák, valamint az év elején lezajlott, pár fellépésből álló európai turnén debütált vadonatúj show fogadtatása után a dance műfaj úttörője, a Faithless bejelentette 21 állomásból álló egyesült királyságbeli és európai turnéját. Idén novemberben a dance csapat 21 állomásos koncertkörútra indul az Egyesült Királyságban és Európában, többek között fellépésekkel a londoni O2 Academy Brixtonban, valamint Edinburghban, Belfastban, Manchesterben, Antwerpenben, Zürichben, Milánóban, Bécsben, Amszterdamban, Budapesten és Koppenhágában. Ez év elején a zenekar bejelentette várva várt visszatérését a koncerttermekbe nyolc év után az első fellépésével a londoni Roundhouse-ban, és további koncertekkel Belgiumban, Luxemburgban, Amszterdamban, nem is beszélve egy sor fesztiválról. A Sister Bliss-szel egy 7 tagú élő zenekar élén, a Faithless bebizonyította, hogy olyan erőt képviselnek, amivel számolni kell, miközben végighaladnak a régebbi és újabb zenéiken, világszínvonalú produkciót és felejthetetlen élményt adva. Azóta a banda megerősítette vadonatúj, nyolcadik stúdióalbumának, a Champion Sound című anyag kiadását, és megjelentette első kislemezét a Find A Way-t – amely jellegzetesen Faithless, a teljes dicsőségében – egy fülbemászó klasszikus house, zongora kiegészítéssel és csúcs ütemekkel. Csaknem három évtized telt el azóta, hogy a Faithless bemutatkozott, ezidő alatt az ikonikus brit csapat kitörölhetetlen nyomot hagyott a dance világában. A 21. század egyik legbefolyásosabb elektronikus művésze, több mint 20 millió albumot adott el, tizenhét slágerlistás kislemezt, hat Top 10 albumot (ebből három vezette is a slágerlistákat), valamint a mai napig több mint egymilliárd letöltést tudhat magáénak. A banda kulturális jelentősége páratlan – a dance műfaj nemzetközi szinten átütő vezéralakja, aki megmutatta, hogy az elektronikus zenének igenis helye van a legnagyobb színpadokon is. Közel 14 évnyi kihagyás után a Faithless most visszatér Budapestre, a magyar rajongók 2024. december 6-án a Barba Negrában láthatják a vadontúj showt. Jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjainak, valamint a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők augusztus 28-án 11 órától. A teljeskörű jegyértékesítés augusztus 30-án 11 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.rock1.hu oldalakon keresztül. [2024.08.27.] Megosztom: