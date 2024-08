Idén novemberben végre Budapesten is láthatjuk a Falling In Reverse koncertjét! A Falling In Reverse jelenleg az egyik legnépszerűbb modern metálbanda, számos díjat és elismerést zsebeltek be, visszatérő vendégek a legnagyobb fesztiválokon, ráadásul rengeteg toplistás dalt sikerült összehozniuk az elmúlt évek során. A siker főként az egyetlen, alapítás óta jelenlévő Ronnie Radke dalszerző-énekesnek köszönhető. Augusztus 16-án jelent meg vadonatúj albumuk, a Popular Monster, amelyről a Prequel dal videójának premierjét is az album megjelenéséhez igazították. Előttük a hazánkban rendszeresen fellépő, rendkívül népszerű, ikonikus nu metál banda, a Hollywood Undead melegíti majd be a közönséget, a csapat mostanra már az egyik legnépszerűbb rockzenekarrá vált, több mint 10 milliárdos streaming hallgatottsággal. Az estét pedig a nemrégiben alakult Memphis-i Sleep Theory nyitja majd, akik rövid idő alatt már így is 13 milliós letöltéssel büszkélkedhetnek. Érdemes tehát minél hamarabb beszerezni a belépőket a november 23-i rockbulira a Barba Negrába, mert ez a három banda együtt komoly érdeklődésre számíthat nálunk is! Jegyek [2024.08.27.] Megosztom: