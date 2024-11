Évtizedes fekete dalok, teljes Klausztrofónia, a vulkán ködfátyla

Ørdøg, Watch My Dying és The Answer Lies In The Black Void november 1-jén, pénteken az A38 Hajón

Ha valaki az idei év november elsejét szívesen töltené a hazai underground rock / metal színtér ebben a formában nagy eséllyel nem megismételhető koncertjén, annak pénteken érdemes az A38 Hajó felé vennie az irányt, mivel itt ünnepli 10. születésnapját és a Tíz fekete dal című debütalbum vinyl formátumú újrakiadásának megjelenését az Ørdøg, illetve alapításának 25., és a - mára túlzás nélkül hazai extrém metal klasszikusnak számító – Klausztrofónia kiadásának 20. jubileumát a Watch My Dying, akik szeptember elején jelentették meg Egyenes kerülő című friss albumukat. A többszörös évfordulós zenekarok mellett a koncert különleges vendége a jelenleg épp harmadik albumán dolgozó The Answer Lies In The Black Void lesz, akik többek között egy élőben most debütáló új dallal érkeznek az A38 színpadára, emellett egy különleges régi-új dalhoz készült videót is közzétettek a koncert előestéjén.

Az Ørdøg az eddigi életmű legnépszerűbb fejezetei mellett eljátssza a bemutatkozó album dalainak többségét, köztük több olyat is, amik hosszú évek óta nem voltak műsoron. Emellett a későbbi szerzemények közül néhányban olyan vendégek működnek majd közre, mint Cicó (Bedlam, Nomad), Róm Gabi (Remorse, Palásti csata) és a Diabolus in Musica tagjai, Bokodi Bálint és Korpos Lajos is ott lesznek a színpadon. A Watch My Dying egyenesen a Klausztrofónia végigjátszására készül ezen az estén, de elhangzik majd az új lemez több tétele is, és az ő koncertjük során is várható számos, a zenekarhoz így vagy úgy köthető vendég felbukkanása.





A The Answer Lies In The Black Void az eddigi két lemez legjava mellett két olyan dallal is készül az estére, amelyek a tervek szerint 2025 közepén megjelenő új albumot vezetik fel, és amelyek közül az egyik most először lesz hallható élőben.



Horváth Martina (Thy Catafalque, Mansur) és Jason Kohnen (többek között Bong-Ra, Mansur, The Lovecraft Sextet) a múlt év során teljes, rendszeresen koncertező formációvá fejlődött zenekara a az A38-as koncertet megelőzően friss videóval is jelentkezett. A Mists of Krakatoa különlegessége, hogy egy átdolgozásról van szó, amiről Jason Kohnen a következőket mondta el: „A Mists of Krakatoa eredetileg korábbi zenekarom, a The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble 2009-ben megjelent második, Here Be Dragons című albumán volt hallható. A zenét Gideon Kiers és én írtuk, a dalszöveg és az ének Charlotte Cegarra nevéhez fűződik. Úgy gondoltam, izgalmas kísérlet lenne, ha lefordítanánk a dalt a The Answer Lies In The Black Void zenei nyelvezetére, hiszen az első változat jazz hangszerelése mögött kifejezetten súlyos alapmotívumok fedezhetők fel. Így az átdolgozás, melyben hegedűn Sarah Anderson, fretless basszusgitáron Kovács Attila közreműködik, az eredeti jellegzetességeket megtartva helyezi a dalt egy új dimenzióba.” Horváth Martina a következőket tette hozzá: „Az érzés és a hangulat, ami az eredeti szerzemény sajátja volt, ebben az új köntösben is megmaradt. Szólhat múltba tekintésről, elengedésről, egyfajta újjászületésről, vagy akár mindezek összességéről, hiszen minden hallgató a saját megélésére fordítja majd le azt, amit a zene és a szöveg közvetít.” A Jason által rendezett, stílszerűen az esztergomi Búbánatvölgyben forgatott videó a dal által elmesélt történet vizuális leképezése, melyben egy titokzatos alak gyászában egy tavat kísért, ahol elveszített valakit, akit szeretett. A Mists of Krakatoa Halloweenra szánt ajándékként most ingyenesen vagy tetszőlegesen megadott összegért cserébe letölthető a The Answer Lies In The Black Void Bandcamp-oldaláról. Ørdøg - X, Watch My Dying – XXV

Vendég: The Answer Lies In The Black Void

Különleges születésnapi koncert az A38-on

2024. november 1., péntek 18.30

Jegyek

Early bird - 5500 HUF

Elővétel - 6500 HUF

A koncert napján és a helyszínen - 7500 HUF

A koncert a Felhangolva! program keretében, a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásával valósul meg. H-Music Hungary

[2024.11.01.]