Tycho új lemezével tér vissza Budapestre A kétszeres GRAMMY-jelölt művész 2020 után ismét önálló turnéra indul. A csodálatos, elszállós downtempo dallamok királya idén megjelent Infinite Health című lemezével indul koncertkörútra, amellyel szerencsére hozzánk is visszatér 2025. március 18-án, a Dürer Kertbe. Tycho, azaz Scott Hansen polihisztor-képzőművész-grafikus-fotós-zenész, muzsikája is ennek megfelelően egy sokszínű, elszállós downtempo elektronikus örvény, a különleges hangzást pedig izgalmas vizualitás is kíséri a koncerteken. A kétszeres GRAMMY-jelölt művész utoljára 2020-ban turnézott headlinerként, most azonban friss, a Ninjatune-nál megjelent Infinite Health lemezével ismét koncertezni indul zenekarával. Az új anyagon a zenekar visszatér gyökereihez és az elektronikus tánczene és dallamvezérelt, instrumentális poszt-rock keverékét nyújta. Scott Hansen kreatív látásmódja, finom dallamai és hipnotikus hangzásvilága új energiát kap élőben, köszönhetően Rory O’Connor hihetetlen dobolásának és a magával ragadó vizuális élménynek. A gitáros/basszusgitáros Zac Brownnal és a multiinstrumentalista Billy Kimmel kiegészülve Tycho már több mint egy évtizede rejti rabul a rajongókat zenéjével. Tycho varázslatos koncertjével március 18-án ismét rabul ejti a hazai rajongókat is a Dürer Kertben. Jegyek [2024.09.24.] Megosztom: