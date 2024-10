A The Wanton Bishops Budapesten is bemutatja új lemezét

A bejrúti The Wanton Bishops méregerős, delta-blues ihlette zenéjével, 8 év után tér vissza Budapestre. A zenekar tavaly ősszel kiadott, Under The Sun című lemezével 2025. január 22-én érkezik a Dürer Kertbe, vendégük az ígéretes karrier előtt álló testvérekből álló skót Dubinski lesz.

A The Wanton Bishops noha a szó minden értelmében egy zenekart takar, valójában egy nagyon eklektikus ember, a bejrúti Nader Mansour víziójának a lenyomata. A The Wanton Bishops 2015-ben jelentette meg Sleep With The Lights On című debütáló albumát, amelyre nagy hatással voltak RL Burnside és Muddy Waters delta blues felvételei, a lemezmegjelenést követően pedig Nader elutazott Amerika déli részére, hogy mélyebben is megismerhesse a mississippi blues gyökereit. Ez az élmény zenei megvilágosodást jelentett Nader számára, aki megváltozott emberként, egy újonnan inspirált zenei látásmóddal tért haza Libanonba. Nader zenéje aztán lassan kikerült a Delta mocsaraiból, át a libanoni hegyekbe és a The Wanton Bishops zenéje egyre inkább elkezdte tükrözni Nader hazáját, népét és személyes útját. Nader így fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Végre eljutottam a zene forrásához, amit létre akarok hozni és ez a forrás ijesztően zavaros, mégis egyedülállóan különleges, akárcsak a mi identitásunk, Bejrútban élő libanoni emberként, az örök kulturális kereszteződésben.”

Ennek a kísérletezésnek az eredménye elsőként a zenekar Nowhere Everywhere című EP-jén jelent meg egyfajta pszichedelikus blues megszólalással, az Under The Sun című 2023-as nagylemezen azonban már teljesen kiforrott formában öltött testet.

A The Wanton Bishops vendége a skót felföldről érkező Dubinski lesz. A zenekart négy testvér alapította, Eugene, Fergus, Donal és Eoion Gaine, akik kamaszkoruk óta közösen írnak és adnak elő dalokat saját örömükre. A testvérek végül a társadalmilag is elszigetelt környezetükből Edinburgh-ba költöztek, hogy gyerekkori hobbijukat profi szinte emeljék. Első lemezüket a Grammy-díjas Mike Hornerrel (Yonaka, Franz Ferdinand, Hot Chip) és Robbie Nelsonnal (Beck, Jarvis Cocker, Rolling Stones) rögzítették. Saját nevük alatt megjelent albumukkal hamar kipipálhatták első sikeres, nemzetközi turnéjukat, most pedig 2025 februárjában érkező második lemezükkel, a What Is Your Definition Of Happiness?-szel csatlakoznak a The Wanton Bishops turnéjához és csíphetjük el őket mi is január 22-én, a Dürer Kertben.

