25 éves jubileumát ünnepli a Roxínház Megújult belső térrel és közönségkedvenc előadásokkal ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a kaposvári Roxínház. A város zenés teátrumaként és a Dél-Dunántúl legnagyobb zenés-színházi tanodájaként működő intézmény az egyik legnépszerűbb előadásával, A Pál utcai fiúkkal indította a szezont, de év közben is számos program – tematikus műsor és gála – várja az érdeklődőket. Ünnepi díszelőadással és közönségtalálkozóval várta az érdeklődőket március 15-én a Roxínház, az ünneplés azonban már korábban elkezdődött: január 19-én A Pál utcai fiúkkal indították az évet, melyen jelen voltak a színház alapítói, valamint a Tanoda jelenlegi diákjai. A Pál utcai fiúk előtt Pintér Kata, a színház egyik megálmodója köszöntötte a résztvevőket, kiemelve vezetőtársait, Szabolcsi Jánost és Takács László Jánost, valamint Horváth Évát, a Roxínház egyik lefőbb mecénását, Kling Márkot, Kling József szobrászművész unokáját és Albert László festőművészt. Köszöntőbeszédében szót ejtett a közönségforgalmi terek megújulásáról is, ahol a jubileum alkalmából Kling József szobra és Albert László két festménye – amelyek A kő lelke és A nő illata címet kapták – kapott helyet. „E művek nem csupán a művészet szépségét hozzák el közénk, hanem színházunk környezetét is gazdagítják” – mondta a felajánlásról Pintér Kata, átadva a szót vezetőtársának. „Ez egy családi ünnep, hiszen mi úgy élünk itt, mint egy család” – kezdte ünnepi beszédét Takács László János, mesélve arról a szeretetteli közegről, amely a Roxínházat a kezdetek óta jellemzi. „Mindenek előtt törekszünk arra, hogy a tőlünk telhető legjobb színházi előadásokat hozzuk létre. Erre az adja a lehetőséget, hogy folyamatosan keressük, segítjük a fiatal tehetségeket, akiket többirányú képzésben részesítünk” – fűzte tovább a szót, hozzátéve: céljuk, hogy a Roxínház ne csak a tartalmas és értékes időtöltés, hanem a vonzó közösségi lét helyszíne is legyen. Az alapítók fejében 1999 őszén fogalmazódott meg a gondolat egy fiatalokat összefogó alkotóműhely létrehozásáról, 2000. augusztus 4-én pedig a terv formát öltött Somogyváron, és a Jézus Krisztus Szupersztár előadásával elkezdődött a Roxínház immár negyed évszázada tartó sikerszériája. A társulat később áttelepült Kaposvára, ám a szellemisége és a törekvései nem változtak. Az elmúlt 25 évben 43 bemutatót tartottak, az évindító A januári A Pál utcai fiúk pedig a 2220. színpadra lépésük volt. Az ünneplés nem fejeződött be ezzel az estével, hiszen a társulat egész évben várja az érdeklődőket, és a repertoárelőadások mellett gálákkal, a jeles napokhoz kapcsolódó ünnepségekkel, beszélgetésekkel készülnek. A farsangi bál után március 15. alkalmából a szintén nagy népszerűségnek örvendő János vitézt játszották, melyet egy közönségtalálkozó követett. Sikeres fellépéseiket jól mutatja, hogy nem csupán a kaposvári székhelyükön láthatja őket a közönség, már a tavasz folyamán is rendszeresen utaznak környékbeli városokba. Ezalatt a Tanodában sem áll meg az élet, lezajlottak a felvételik az idei szezonra, a nézők pedig hamarosan megismerhetik az új tagokat. Jegyvásárlás [2025.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZONNALI HITELEKET KÍNÁLUNK szolgáltatás [2025.03.22.]

AZONNALI HITELRE VAN SZÜKSÉGE? szolgáltatás [2025.03.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu