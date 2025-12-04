2025. december 4. | csütörtök | Borbála, Barbara nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Csinibaba Táncdalfesztivál 2026 - rendszerváltás évei
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

KoriPark - November 28-tól újra korcsolyapályává alakul a Budapest Park

Idén újból teljes átalakuláson megy keresztül a Budapest Park: néhány hét alatt a nyár ikonikus koncerthelyszíne varázslatos téli birodalommá változik. A KoriPark november 28-án nyitja meg kapuit, ahol több mint 2200 négyzetméteren lehet korcsolyázni. A pálya közepén ezúttal is ott áll majd a körbekorizható karácsonyfa, miközben a Park egész területe csodás téli díszbe öltözik, és számos új élménnyel készülnek.

Minden eddiginél nagyobb alapterületű korcsolyapályával várja a téli hangulat szerelmeseit a Budapest Park. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark azonban nem csak a mérete miatt vonzó: új élményeket és látványelemeket is tartogat. Az ország egyik leghangulatosabb karácsonyi mesevilága idén még több fénnyel és vadonatúj, extra fotószpotokkal készül, és egy UV-fényű élménypingpong is várja a látogatókat. A forró italok mellett a kínálatba új szereplőként érkezik a MOTO Pizza is. Mindemellett a A téli szezon természetesen a zenéről is szól majd – számtalan tematikus bulival, DJ-szettel és családi programmal várják a látogatókat.

A nyitóhétvégén rögtön három különböző hangulatot villant, és kezdetét veszi a tánc: november 28–30. között még a jégen is forró lesz a hangulat.

November 28-án a Retro Kert legendája, DJ Thomas pörgeti majd a lemezeket - a Jégdiszkó különlegessége, hogy a bulizók saját ízlésük szerint alakíthatják a hangulatot, ezen az estén ugyanis kivételesen lehet számot kérni a DJ-től! Másnap, november 29-én Lil Frakk és Doór energiabomba DJ-szettje pezsdíti fel a pályát, akik a nyári szezon legvadabb mixeit hozzák vissza a jégre. November 30-án pedig a családok veszik át a terepet: egész nap gyerekdalokkal és ismerős mesefilmek zenéivel várják a legkisebbeket a Mese zenés csúszáson.

És mindez csak a kezdet: a szezon során minden héten Jégdiszkóval - sokszor különleges tematikával-, menő b2b szettekkel, House Piknikkel, valamint karácsonyi filmzenés csúszással és a Pöttömkert téli kistestvérével, a PöttömParty-val készülnek.

A KoriPark tehát lélegzetelállító fényekkel, jó zenékkel, új élményekkel, minden eddiginél nagyobb pályával és utánozhatatlan hangulattal várja a látogatókat november 28-tól egészen február 1-ig.

November 28-án, a nyitás napján ráadásul Black Friday akcióval is készülnek, ahol minden megvásárolt KoriPark jegy mellé egy azonos típusú korijegyet adnak ajándékba.

További részletek

[2025.12.04.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Deep Purple-koncert jövőre még egyszer Budapesten
Zeneakadémia 150: Hubay Jenő-kiállítás nyílt a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
Az IL VOLO visszatér Budapestre!
Német metalcore hármas érkezik decemberben a Barba Negrába
Az Operaház Fantomja 1000. előadását ünnepli a Madách Színház
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Kékkői Zalán világa az Analog Music Hall színpadán
Jótékonysági szavazást indított a Dumaszínház
Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!
A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában
Till Lindemann 2025-ben nagy arénaturnéra indul Európában
HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
KultUp 200, ahol a művészet közösséget épít

Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Október 21-én fergeteges...

A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Október 27-én legendás...
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
beszámolók még