KoriPark - November 28-tól újra korcsolyapályává alakul a Budapest Park

Idén újból teljes átalakuláson megy keresztül a Budapest Park: néhány hét alatt a nyár ikonikus koncerthelyszíne varázslatos téli birodalommá változik. A KoriPark november 28-án nyitja meg kapuit, ahol több mint 2200 négyzetméteren lehet korcsolyázni. A pálya közepén ezúttal is ott áll majd a körbekorizható karácsonyfa, miközben a Park egész területe csodás téli díszbe öltözik, és számos új élménnyel készülnek.

Minden eddiginél nagyobb alapterületű korcsolyapályával várja a téli hangulat szerelmeseit a Budapest Park. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark azonban nem csak a mérete miatt vonzó: új élményeket és látványelemeket is tartogat. Az ország egyik leghangulatosabb karácsonyi mesevilága idén még több fénnyel és vadonatúj, extra fotószpotokkal készül, és egy UV-fényű élménypingpong is várja a látogatókat. A forró italok mellett a kínálatba új szereplőként érkezik a MOTO Pizza is. Mindemellett a A téli szezon természetesen a zenéről is szól majd – számtalan tematikus bulival, DJ-szettel és családi programmal várják a látogatókat.

A nyitóhétvégén rögtön három különböző hangulatot villant, és kezdetét veszi a tánc: november 28–30. között még a jégen is forró lesz a hangulat.

November 28-án a Retro Kert legendája, DJ Thomas pörgeti majd a lemezeket - a Jégdiszkó különlegessége, hogy a bulizók saját ízlésük szerint alakíthatják a hangulatot, ezen az estén ugyanis kivételesen lehet számot kérni a DJ-től! Másnap, november 29-én Lil Frakk és Doór energiabomba DJ-szettje pezsdíti fel a pályát, akik a nyári szezon legvadabb mixeit hozzák vissza a jégre. November 30-án pedig a családok veszik át a terepet: egész nap gyerekdalokkal és ismerős mesefilmek zenéivel várják a legkisebbeket a Mese zenés csúszáson.

És mindez csak a kezdet: a szezon során minden héten Jégdiszkóval - sokszor különleges tematikával-, menő b2b szettekkel, House Piknikkel, valamint karácsonyi filmzenés csúszással és a Pöttömkert téli kistestvérével, a PöttömParty-val készülnek.

A KoriPark tehát lélegzetelállító fényekkel, jó zenékkel, új élményekkel, minden eddiginél nagyobb pályával és utánozhatatlan hangulattal várja a látogatókat november 28-tól egészen február 1-ig.

November 28-án, a nyitás napján ráadásul Black Friday akcióval is készülnek, ahol minden megvásárolt KoriPark jegy mellé egy azonos típusú korijegyet adnak ajándékba.

[2025.12.04.]