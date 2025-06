10 év után bezárul A dzsungel könyve a Gödöllői Arbo-parkban 2025-ben immár tizedszer és utoljára népesül be a gödöllői erdő a dzsungel lakóival. Július 25-én és 26-án még látható lesz A dzsungel könyve című musical a Gödöllői Arbo-parkban, de ezzel befejeződik a 10 éve bemutatott előadássorozat. Aki még nem látta ezt a különleges, az egész országban egyedülálló produkciót, annak eljött az utolsó alkalom, hogy egy igazán autentikus környezetben élje át Maugli történetét.

2016 óta minden évben két alkalommal volt látható az előadás, amit több mint 7 ezer fizető néző látott, és több mint 200 szereplő lépett színpadra.

Abban is különleges az előadás, hogy a bemutató idején alig 14 éves Monori Dominik játssza Maugli szerepét, aki már a premieren megmutatta sugárzó tehetségét, de együtt nőtt fel a darabbéli karakterrel, és ezt az élményt megjeleníti az alakításában.

Az előadás rangját emeli, hogy a premieren Bodrogi Gyula játszotta Ká szerepét, de mellette számos különleges tehetségű színművész, énekes és táncos volt részese a dzsungelélménynek. A musical egyedülálló környezetben kerül itt előadásra, amely egyetlen épületben, színházban sem reprodukálható. A bejárattól egy erdei sétával (kb 400 méter) érhető el a nézőtér, és már ezen az útvonalon is gondoskodnak a szervezők a "dzsungelérzésről".

A nézők valódi erdei környezetbe csöppennek, a díszletet maga az Arborétum jelenti a fáival, dombjaival, a kilátszó gyökerekkel, tisztással, és ehhez társulnak még az erdő hangjai (madarak, rovarok, szél), megteremtve az igazi "dzsungelhangulatot". Ezt fokozza a rendezés is, amely maximálisan kihasználja és bejátssza a hely adottságait.

A nézőtér melletti erdőkben lehet majd látni fákon csüngő majmokat, leereszkedő farkasfalkát, sőt a tigrisüvöltés is az erdő mélyéről érkezik. Szinte elérhető közelségbe kerülnek a nézőkhöz a történések, egyetlen más helyszínen sem lehet átélni a nézőteret körülölelő sötét erdőben felvillanó fáklyák élményét a tigris üldözése során.

A fő események egy emelt színpadon történnek, így valamennyi nézőtéri sorból jó rálátás nyílik ezekre, de a színpadon kívüli történéseknél is különös figyelmet fordítanak arra, hogy a nézőtér minden pontjáról jól láthatóak legyenek.

A színészek mind mozgásban mind hangokban megtalálják az átmenetet az állat és az emberi karakterek között. A rendező törekedett arra, hogy minden évben valamilyen újítással lepje meg a szereplőket valamint a visszatérő nézőket, és ez kiemelten igaz lesz a mostani befejező előadásokra. Az előadás és a rendezés a felhőtlen szórakoztatás mellett az arra fogékonyaknak igen komoly és aktuális gondolatokkal is szolgál. Jegyvásárlás Dés László-Geszti Péter-Békés Pál

A DZSUNGEL KÖNYVE

musical

(a musical Rudyard Kipling azonos című könyvén alapul)

Az eredeti színpadi változat kialakításában közreműködött:

Hegedűs D. Géza és Radnóti Zsuzsa

A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadása Szereplők: MAUGLI: Monori Dominik

BALU: Pálfalvy Attila

BAGIRA: Miklós Krisztina

SÍR KÁN: Géczi András

AKELA: Békefi László

CSIL: Bródy Norbert

TUNA: Darabos Lili

KIS MAUGLI: Horváth Teodor Mór

BULDEÓ: Valachi Bence

KÁ: Pál Tamás

KIS TUNA: Vertetits Viktória

ASSZONYOK, LÁNYOK: Bányoczky Nóra, Egri Vanda, Palágyi Dóra, Izsó Boglárka, Szabó Mira Aida, Tibold Eszter

FÉRFIAK: Békefi László, Erdős Barnabás, Kertész Mátyás, Szabó László, Valachi Levente, Vass Ákos

FARKASOK: Egri Vanda, Erdős Barnabás, Izsó Boglárka, Kertész Mátyás, Palágyi Dóra, Szabó László, Szabó Mira Aida, Tibold Eszter, Valachi Bence, Valachi Levente, Vass Ákos

KESELYŰK: Egri Vanda, Tibold Eszter

MAJMOK: Balázs-Fülöp Csenge, Bakonyi Liliána, Király Lilla, Kiss Flóra, Kocsis Viktória, Kovács András, Köhler Bence Péter, Pachert Abigél, Szabó Borbála, Sződi Zsuzsanna, Tóth Daniéla

VADÁSZOK: Gábor Attila, Gyenes Tamás, Kovács Gergely, Stéger Dániel, Szabó László Bence, Tihon Norbert (koreográfia: Stéger Dániel)

KISFARKASOK: Horváth Konrád György, Horváth Matild Anna, Vertetits Ádám Jelmez: Molnár Szilvia

Koreográfia: Homolya Szilvia

Rendező: Horváth Zoltán Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az előadás erdőben kerül megtartásra annak minden előnyével és hátrányával! A parkolótól 400 méteres sétával lehet a nézőteret elérni.

Büfé nem lesz, de az előadás szünetében frissítő italokat szolgálnak fel, illetve saját ital is fogyasztható. Fedett helyet nem tudnak biztosítani, így ha eső várható, akkor kabátot, esernyőt hozzanak magukkal. Mobil WC rendelkezésre áll majd, de azok száma korlátozott. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a helyszínnek megfelelő ruházatban és kényelmi elvárásokkal érkezzen! Esős időjárás esetén a GÖFME Facebook oldalon az előadás megtartásáról folyamatos tájékoztatást nyújtanak. Az előadás rendezője műszaki, technikai akadályok és rossz idő esetén az előadás megkezdésével legkésőbb 21.00 óráig várhat. Az eső esetén megszakított első felvonás folytatásáról a helyszínen nyújtunk tájékoztatást. Az I. felvonás után félbeszakadt előadás megtartottnak tekintendő! Az előadás elmaradása esetén a jegyek az Július 27-i esőnapra érvényesek. Ha az előadás véglegesen lemondásra kerül, a jegyek az előadás dátumától számított 14 napon belül visszaválthatók! [2025.06.21.]

