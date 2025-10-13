2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
“Néhány óra múlva egy új világban ér földet.”: Utoljára szólt Sidivel a Tankcsapda
AWS koncerttel nyitott a Park - képriport
Halott Pénz a házban, azaz a teltházas Parkban 
Szárnyaló Fehér Holló - Horváth Tamás tízedik jubileumi telt házas Budapest Park koncertjén jártunk
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet
Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Az Esti Kornél tényleg kitette a szívét a Budapest Parkba
Csinibaba Táncdalfesztivál 2026 - rendszerváltás évei
Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)
Kowalsky meg a Vega

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 

Szeptember hatodikán tízedik alkalommal töltötte meg Kowa és legénysége a Budapest Parkot. Megnéztük.

Tízedik jubileumi Parkos koncertjét adta Kowalsky meg a Vega két vendég előzenekar társaságában.

Első fellépő a rendkívül fiatal tagokból és frissen 2022-ben alakult zenekar, a Street Sixteen, akiknek legidősebb tagja még csak most nyolcadik osztályos.

Második előzenekar a Hollywoodoo zenekar, akiket nem hiszem, hogy be kell mutatni a stílus követőinek, kedvelőinek.

A két előzenekar után kis szünet, majd miután csordultig telt a Park, máris színpadon Kowalsky meg a Vega teljes legénységével.

Óriási led falakon nézhettük a virtuális vetítéseket, a színpad közepén, két oldalán szokásosan, illetve a két oldalsó kivetítő kibővítve széltében, gigantikus látványt nyújtott.

Az intro után giga füst és máris színpadon a zenekar.

Kowa annyit rohangál mindig éneklés közben, hogy még nézve is elfárad az ember. Mindeközben énekel, és folyamatosan szóval tartja a közönséget a dalok között. „Együtt sírtunk, nevettünk” a Budapest Park kapujában, akarom mondani színpadán és nézőterén (haha), mert „mi vagyunk a legszebbek ebben a bolond világban”.

No és persze felszállt a Fehér Holló is, bár Tomit én nagyom hiányoltam, bocsi. #fehérholló #imádomdal

Szerettük a bulit, „nem akartunk elmenekülni, lehunyt szemmel az égre néztünk, és megbocsájtottunk” mindenkinek, miközben a Szitakötő elvette az álmunk.

No és ne feledjük, hogy „van valami belül”, és a négy kulcsszó: „Sajnálom, Bocsáss meg, Köszönöm, Szeretlek.”

Természetesen régi klasszikusokat is elővettek Kowáék, a korai albumokról.

Az egész Budapest Park végig énekelte a teljes koncertet, mindenki öröm táncot lejtve tombolt, a hangulat fenomenális volt. A led falak látványát és a hangulatot konfettivel és láng csóvákkal fokozták.

A végén arany – fehér konfetti lepett be minket, miközben a zenekar búcsút intve vonult le a színpadról. Felejthetetlen, méltó jubileumi este volt. Kowalsky-ék esetében mindig garantáltan jól szórakozunk.

Az év hátralévő bulijai a zenekar Facebook oldalán megtekinthetők.

Jövőre 2026.03.14-én pedig a győri Audi Arénát tölti meg a zenekar.

Köszönjük a lehetőséget a Budapest Parknak!

Balázs Adrienn

Videók

[2025.10.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon - teljes a program
Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
25 éves a NIGHT of the JUMPs®
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
“Az elmúlt időszakban sokféle transz állapotban voltunk” - Elefánt koncert a Budapest Parkban

Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
„Legyen...

Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Első saját koncertje volt...
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
beszámolók még