Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje

Szeptember hatodikán tízedik alkalommal töltötte meg Kowa és legénysége a Budapest Parkot. Megnéztük.

Tízedik jubileumi Parkos koncertjét adta Kowalsky meg a Vega két vendég előzenekar társaságában.

Első fellépő a rendkívül fiatal tagokból és frissen 2022-ben alakult zenekar, a Street Sixteen, akiknek legidősebb tagja még csak most nyolcadik osztályos.

Második előzenekar a Hollywoodoo zenekar, akiket nem hiszem, hogy be kell mutatni a stílus követőinek, kedvelőinek.

A két előzenekar után kis szünet, majd miután csordultig telt a Park, máris színpadon Kowalsky meg a Vega teljes legénységével.

Óriási led falakon nézhettük a virtuális vetítéseket, a színpad közepén, két oldalán szokásosan, illetve a két oldalsó kivetítő kibővítve széltében, gigantikus látványt nyújtott.

Az intro után giga füst és máris színpadon a zenekar.

Kowa annyit rohangál mindig éneklés közben, hogy még nézve is elfárad az ember. Mindeközben énekel, és folyamatosan szóval tartja a közönséget a dalok között. „Együtt sírtunk, nevettünk” a Budapest Park kapujában, akarom mondani színpadán és nézőterén (haha), mert „mi vagyunk a legszebbek ebben a bolond világban”.

No és persze felszállt a Fehér Holló is, bár Tomit én nagyom hiányoltam, bocsi. #fehérholló #imádomdal

Szerettük a bulit, „nem akartunk elmenekülni, lehunyt szemmel az égre néztünk, és megbocsájtottunk” mindenkinek, miközben a Szitakötő elvette az álmunk.

No és ne feledjük, hogy „van valami belül”, és a négy kulcsszó: „Sajnálom, Bocsáss meg, Köszönöm, Szeretlek.”

Természetesen régi klasszikusokat is elővettek Kowáék, a korai albumokról.

Az egész Budapest Park végig énekelte a teljes koncertet, mindenki öröm táncot lejtve tombolt, a hangulat fenomenális volt. A led falak látványát és a hangulatot konfettivel és láng csóvákkal fokozták.

A végén arany – fehér konfetti lepett be minket, miközben a zenekar búcsút intve vonult le a színpadról. Felejthetetlen, méltó jubileumi este volt. Kowalsky-ék esetében mindig garantáltan jól szórakozunk.

Az év hátralévő bulijai a zenekar Facebook oldalán megtekinthetők.

Jövőre 2026.03.14-én pedig a győri Audi Arénát tölti meg a zenekar.

Köszönjük a lehetőséget a Budapest Parknak!

Balázs Adrienn

[2025.10.13.]