Queens of the Stone Age
Queens Of The Stone Age
Live Nation Magyarország

Stoner rockerek a Parkban- Queens of the Stone Age koncerten jártunk

Július 19-én sokunk örömére a Queens Of The Stone Age tette tiszteletér Budapest Parkban.

Bakancslistás zenekar volt részemről, akiket először láttam élő koncerten, pedig már évek óta terveztem, most sikerült.  A koncert zseniális volt, de haladjunk időrendben.

Az estét a So Good női punk/rock zenekar melegítette be nekünk parádés hangulattal megalapozva a hátra lévő pár órát.

A stoner / hard rockot játszó csapat, a Queens of the Stone Age 1996-ban alakult ugyan, de csak 2000-ben futottak be. 2002-ben Dave Grohl (Nirvana) is dobolt a zenekarban.

Queens of the Stone Age koncert képekben - klikk a fotóra


A zenekar gigantikus üdvrivalgás közepette besétált a színpadra, majd a húrok közé csaptak, és szó szerint egyből táncra perdült a park. Troy szebbnél szebb gitárokat vett elő nagyjából két-három dalonként váltva őket, de olykor a billentyűk mögé is bepattant.

Van egy feelingje ennek a stílusnak, amikor egyszerű farmer, ing, zakó, és csak a zene semmi más, mindenféle „csilli villi” nélkül. (Persze a „csilli villinek” is megvan a maga helye, ideje, bája, de ezen az estén nem volt rá szükség).

Az énekes, Josh, nem rég pár hónapja még kórházban feküdt kettő hónapot egy titokzatos betegséggel, így még nagyobb kalap emelés a turnéhoz.

A színpadkép letisztult volt, hátul középen egy óriási függöny terült el, mintha színházban lennénk, csak a fények színei változtak, a zenekart pedig a két oldalsó kivetítőn is csodálhattuk.

Kedvenc részem amikor Troy a két nyakú gitáron szólózott, illetve az ugrálva táncolós dalok voltak.

A koncert közepén a közönség szavazhatott meg két dalt is, amit eljátszottak nekünk.

A dalok 1998/2003/2013/2023 -as évekből voltak java részt

Gitárjátékukkal és a feelingel, ahogy játszottak igazi öröm zenélést művelve a színpadon felejthetetlen két órának lehettünk részesei.

Köszönet a szervezésért a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn
Fotó: Török Hajnalka

Videók

Setlist:
1. Regular John
2. No One Knows
3. Smooth Sailing
4. My God ls the Sun
5. Emotion Sickness
6. Ifl Had a Tail
7. Time & Place
8. Kalopsia
9. Paper Machete
10. Appear Missing
11. I Sat by the Ocean
12. Carnavoyeur
14. 3's &7s (Fan voted)
15. Make It Wit Chu
16. Little Sister
17. Go With the Flow
18. A Song for the Dead

[2025.09.15.]

