Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét

2025.09.04-én első Budapest Parkos koncertjét adta a 4S Street zenekar. Megnéztük.

A „négyes utca” fiúi – mondhatnánk, de egyszer s mindenkorra tisztázzuk a kiejtést, ahogy a zenekar szereti, kéri: „Négyes Street”

Tehát megnéztük a 4S Street koncertjét a Parkban, és óriásit buliztunk.

Előzenekarként Lóci játszott nekünk (haha), azaz bő háromnegyed órában a Lóci Játszik zenekar adta a talpalávalót. Nagyon „komolyan viccesek” a fiúk, hogy frappáns legyek. Frontemberünk citromsárga zakó-nadrág szettjében hatalmas figura, szórta a poénokat dalok között és közben is. A zenekar sem akármilyen, ők is fel alá szaladgáltak vigyorogva a színpadon zenélés közben. No és valaki mondja meg nekem, hogy lehet ugrálva szaxofonozni. Ha megmondani nem is tudjátok, akkor nézzétek meg a youtube csatornájukon, nagyon nagy formák, szem (és fül) nem maradt szárazon a Parkban sem, elképesztő hangulatot varázsoltak a srácok előzenekarként is még ha nem is ők voltak az este főszereplői.

Következtek az este főszereplői, a Gyergyószentmiklóson 2018-ban alakult 4S Street.

Láttam őket Esztergomban egy hónapja, de ez a Parkos buli még fenomenálisabb volt. Imádnivalók a fiúk, mind zeneileg, mind emberileg is. Önazonos, őszinte, tiszta szívű emberek, elképesztő ének tudással (ének: Alin Nicuta), és elképesztően tehetséges, profi zenészekkel (Fülöp Lóránd-gitár, Szabó László-basszus gitár, Mihály Csaba billentyű, Pál Andor-dob).

A színpadkép letisztult volt, kifutóval, az ÉLŐ ZENÉLÉSÉ volt a főszerep. Ezt manapság már (sajnos) ki kell hangsúlyozni lassan...

A kivetítőkön a zenekar látszott, hogy a távolabb elhelyezkedők is jól lássanak.

Alin az ének mellé olykor gitárt is ragadott, hogy azzal szaladgáljon boldogan, mosolyogva, táncra buzdítva minket, a nagyérdeműt. Piróval is készültek a fiúk, olykor tűzijáték csóvák tarkították a színpadot a zene ritmusára, de pont annyiszor csak amennyiszer kellett, és az adott dal megkívánta. Alin-nak a háta is fájt, mint említette, előtte napon még felkelni sem tudott, annyira, ebből mi mit sem sejtettünk volna, ha nem említi meg.

Akusztikus blokk is volt, ezt egy rövid kis zenekar történeti videó előzte meg, hogyan is töltötte a zenekar napjait összezárva Erdélyben.

Előre jött az egész zenekar a kifutóra, guruló dob szettel, mindennel, hogy két megható lírai dalukat adják elő. Az otthon bizony nem cifra palota, az otthon az, ahol haza várnak, és ne feledjük, honnan jöttünk…(„Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát,

Merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát.

Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát,

S annak melegét mi visszavár.”). Ez a kedvenc dalom („Mesélek a bornak”) tőlük, meg is könnyeztem.

Ebben a blokkban Dánielfy Gergő is vendégeskedett egy duett erejéig a zenekarral. Ő is elképesztően tehetséges énekes.

Az akusztikus blokk után táncra perdültünk, jöttek a tempósabb dalok, amire az egész Park együtt táncolt, énekelt.

Meghitt és egyben örömteli, vidám, bulizós koncert volt, én csak nem rég találkoztam a fiúk zenéjével (Esztergomban), de egyből megszerettem őket, és azóta is hallgatom minden dalukat (szám szerint három albumuk jelent meg 2018 óta).

Kellenek az ilyen önazonos, őszinte, kedves, jó emberek a mai világban, pláne, ha ilyen jó zenét játszanak és jól.

Szóval remélem még sokáig, sokat hallunk a 4S Street zenekarról, én a következő Parkos (vagy akár Arénás) bulijukon is ott leszek.

Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek!

Balázs Adrienn

Setlist:

4S Street

1. Lenne kedvem

2. A szívem ég

3. Fordulj még

4. Utazunk máskor

5. Könnyedén lepereg

6. Egyszer fenn

7. (Unknown)

8. Áljmeg

9. Erdőben nem jártál

10. Hogyha fázom

11. Mesélek a bornak

12. Legyen úgy, mint rég 13. Szabadság

14. (Unknown)

15. Üzenet a távolból

16. Köszi, hogy eljöttél

17. Hova tűntél

18. Honnan jöttél

19. Tudom mire vársz

20. Tíz éven át

[2025.09.09.]