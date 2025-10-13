Zene és koncepció kéz a kézben - Kintsugi: Theta EP és kisfilm premier

Egy 22 perces vizuális és zenei utazás a generációs minták és a belső elfogadás témájában

A budapesti Kintsugi zenekar bemutatja új, négy számból álló kislemezét, a Theta-t, amelyhez egy teljes hosszúságú, összefüggő kisfilm is készült. A videó nem hagyományos klipként működik, hanem 22 perces narratív utazásként, amely szorosan összefonódik a zenével: a képi világ, a kameramozgás, a világítás és a vágás folyamatosan reflektál a dalok szerkezetére. “A Theta nem egyszerűen egy EP, hanem egy ív, amely egy keresőút stációin vezet végig. A történet középpontjában egy instabil környezetben felnövő gyermek áll, akinek sorsa generációs traumák ismétlődésén keresztül bontakozik ki. A zenekar célja, hogy empatikusan, mégis őszintén szembesítse a hallgatót: a feldolgozatlan múlt nemzedékeken átívelő körforgássá válhat.” - összegzi a legfontosabbakat az anyagról a 2020-ban indult, progresszív instrumentális zenét játszó formáció.

Zeneileg a négy szám ívét fúvósokkal és egzotikusabb hangszerekkel gazdagított hangszerelés teszi egyedivé. Az első és utolsó trackben Mester Dániel és Koós-Hutás Áron közreműködésével szólalnak meg a fúvósok, amelyeket a Fonó Budai Zeneházban rögzítettek. A dobokat a Supersize stúdióban vették fel Nóniusz Gábor és Lahó Tibor közreműködésével. A keverést Grábics Oca, a mastert Dér Dávid készítette. A zenekar tudatosan kerülte a steril, túlságosan processzált hangzást, így a dalok organikus, karakteres tónust kaptak.

A vizuális koncepció szintén különleges: a teljes kisfilmet a zenekar saját erőből állította össze. A 4:3 képarány, a 90-es évek televíziós játékfilmjeit idéző világítás és kameramozgás, valamint a vetítéstechnika kreatív használata mind hozzájárulnak a zárt, személyes atmoszférához. Egyes álomszekvenciákat AI-technológián futtattak át, hogy újfajta vizuális layereket hozzanak létre.



“A forgatás során számos improvizatív és technikai kihívás született: például mindössze 15 perc alatt kellett megvilágítani egy tükrökkel teli szobában forgatott snittet, vagy éppen egy bezsírozott homorú tükör segítségével vetítettünk focimeccset a falra. Számunkra azonban a kreatív kísérletezés és a stáb összetartása legalább olyan fontos volt, mint a végeredmény.”

A Kintsugi zenekar célja, hogy merész zenei és vizuális kísérletezésekkel hozzon létre olyan alkotásokat, amelyek egyszerre őszinték, érzékenyek és kompromisszummentesek. A Theta az első olyan anyaguk, amelyben a zene és a vizualitás teljes mértékben egyetlen összefüggő történetté olvad össze.



Október 25-én, a budapesti Turbinában élőben is bemutatkozik a Kintsugi az Auraleak 5 éves születésnapi koncertjének meghívottjaként - az est további vendégei az Oversear és a Secular.

[2025.10.13.]