2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!
"A teljes csöndtől az erőteljes szürrealitásig…" - Más-Világ címmel megjelent a Fortepiano bemutatkozó minialbuma
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Kapcsolatok
H-music

Zene és koncepció kéz a kézben - Kintsugi: Theta EP és kisfilm premier

Egy 22 perces vizuális és zenei utazás a generációs minták és a belső elfogadás témájában

A budapesti Kintsugi zenekar bemutatja új, négy számból álló kislemezét, a Theta-t, amelyhez egy teljes hosszúságú, összefüggő kisfilm is készült. A videó nem hagyományos klipként működik, hanem 22 perces narratív utazásként, amely szorosan összefonódik a zenével: a képi világ, a kameramozgás, a világítás és a vágás folyamatosan reflektál a dalok szerkezetére. “A Theta nem egyszerűen egy EP, hanem egy ív, amely egy keresőút stációin vezet végig. A történet középpontjában egy instabil környezetben felnövő gyermek áll, akinek sorsa generációs traumák ismétlődésén keresztül bontakozik ki. A zenekar célja, hogy empatikusan, mégis őszintén szembesítse a hallgatót: a feldolgozatlan múlt nemzedékeken átívelő körforgássá válhat.” - összegzi a legfontosabbakat az anyagról a 2020-ban indult, progresszív instrumentális zenét játszó formáció.

Zeneileg a négy szám ívét fúvósokkal és egzotikusabb hangszerekkel gazdagított hangszerelés teszi egyedivé. Az első és utolsó trackben Mester Dániel és Koós-Hutás Áron közreműködésével szólalnak meg a fúvósok, amelyeket a Fonó Budai Zeneházban rögzítettek. A dobokat a Supersize stúdióban vették fel Nóniusz Gábor és Lahó Tibor közreműködésével. A keverést Grábics Oca, a mastert Dér Dávid készítette. A zenekar tudatosan kerülte a steril, túlságosan processzált hangzást, így a dalok organikus, karakteres tónust kaptak.

A vizuális koncepció szintén különleges: a teljes kisfilmet a zenekar saját erőből állította össze. A 4:3 képarány, a 90-es évek televíziós játékfilmjeit idéző világítás és kameramozgás, valamint a vetítéstechnika kreatív használata mind hozzájárulnak a zárt, személyes atmoszférához. Egyes álomszekvenciákat AI-technológián futtattak át, hogy újfajta vizuális layereket hozzanak létre.

“A forgatás során számos improvizatív és technikai kihívás született: például mindössze 15 perc alatt kellett megvilágítani egy tükrökkel teli szobában forgatott snittet, vagy éppen egy bezsírozott homorú tükör segítségével vetítettünk focimeccset a falra. Számunkra azonban a kreatív kísérletezés és a stáb összetartása legalább olyan fontos volt, mint a végeredmény.”

A Kintsugi zenekar célja, hogy merész zenei és vizuális kísérletezésekkel hozzon létre olyan alkotásokat, amelyek egyszerre őszinték, érzékenyek és kompromisszummentesek. A Theta az első olyan anyaguk, amelyben a zene és a vizualitás teljes mértékben egyetlen összefüggő történetté olvad össze.

Október 25-én, a budapesti Turbinában élőben is bemutatkozik a Kintsugi az Auraleak 5 éves születésnapi koncertjének meghívottjaként - az est további vendégei az Oversear és a Secular.

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon - teljes a program
Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
25 éves a NIGHT of the JUMPs®
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
“Az elmúlt időszakban sokféle transz állapotban voltunk” - Elefánt koncert a Budapest Parkban

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...

Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
„Legyen...
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
beszámolók még