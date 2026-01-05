Több mint 30 ezer határon túli magyarhoz jutott el a Határtalan Program

2026. január 5. | hétfő | Simon nevenapja
 
December 17-én Óbecse adott otthont a Déryné Program Határtalan Programjának idei záróeseményének, amely  2025-ben tíz vajdasági helyszínen több mint 6 000 óvodás, iskolás és felnőtt részvételével valósult meg. A program indulása óta több mint 30 ezer határon túli magyar élvezhette a magyar kultúra élményét színházi, zenei és táncművészeti előadásokon, erősítve ezzel a külhoni magyar közösségek összetartozását és kulturális életét.

Óbecsén a Határtalan Program 10. vajdasági és egyben az 56. Kárpát-medencei eseményét  ünnepelték. A rendezvényen minden korosztály számára színes programokkal készültek a szervezők. Az óvodásokat Fekete Dávid: Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök című darabja, a kisiskolásokat Tarján Veronika: Cifra Palinta című produkciója, az iskolásokat Mogyoró Kornél: Dallam és ritmus – Síppal, dobbal, táncihegedűvel című előadása várta. Az estét a Bekecs Táncegyesület: Táncolva öröklődik című táncelőadása koronázta meg a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör színpadán.

A nap folyamán az Óbecsei Gimnáziumban a KultUp Program keretében volt látható többek között a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház: Sirály című előadása, valamint az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány: Liliom című produkciója, de tantermi, drámapedagógiai foglalkozások is várták a diákokat.

A Határtalan Program óbecsei eseményén részt vett Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója, Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója, valamint Rusz Milán a magyar-szerb kulturális évad miniszteri biztosa.

Kis Domonkos Márk kiemelte, hogy a Határtalan Program annak bizonyítéka, hogy a kultúra nem ismer távolságot és nem tűr határokat, hiszen amikor egy közösség együtt nevet, együtt figyel és együtt él át egy színházi pillanatot, akkor nem csupán előadást lát, hanem önmagára ismer. „Ezek a találkozások emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar kultúra élő, közös örökségünk, amely összeköt múltat és jövőt, gyermeket és felnőttet határon innen és túl.”

A jubileumi 10. rendezvény méltó csúcspontja volt az idei vajdasági programsorozatnak, amely tovább erősítette a külhoni magyar közösségek összetartozását és a kultúra közösségformáló erejét. A sikeres idei események nyomán a program jövőre is folytatódik, új találkozási lehetőségeket teremtve a Kárpát-medencei magyar közösségek számára.

Színház mindenkinek – határon innen és túl.

[2026.01.05.]

