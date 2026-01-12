2026. január 15. | csütörtök | Lóránt, Loránd nevenapja
 
Vígjáték a sötétben - Érkezik a Black Comedy a Thália Színházba

A Thália Színház számára a 2025/26-os, „Rejtélyek Évada” elnevezésű szezon első fele négy sikeres bemutatót is hozott, a teátrum alkotóinak lendülete azonban az év végi előadások sűrűjében sem csökkent. A folyamatos teltházas esték mellett a társulat újabb próbafolyamatba kezdett, bizonyítva, hogy a színház számára az intenzív munka és az alkotás iránti elkötelezettség az évad második felében is változatlanul meghatározó.

2025. december 16-án sor került Peter Shaffer népszerű bohózatának, a Black Comedy című darabnak az olvasópróbájára, amely 2026. február 14-én debütál majd a Thália Színház Nagyszínpadán. Már az új produkció első összeolvasása világossá tette: egy precízen felépített, látványos és rendkívül játékos vígjáték van készülőben, amely a klasszikus helyzetkomikumot egy különleges színházi alapötlettel fordítja ki; a történet egy teljes áramszünet idején játszódik, melynek során a szereplők semmit sem látnak, a nézők viszont mindent.

A Black Comedy középpontjában egy feltörekvő szobrász, Brindsley áll, aki menyasszonyával, Carollal együtt kölcsönvesz – vagy inkább eltulajdonít – néhány értékes műtárgyat a szomszédban lakó Harold Gorringe-től, hogy azokkal lenyűgözze Carol apját, Melkett ezredest, valamint annak gazdag műgyűjtő barátját, Lembergert. A gondosan megtervezett este azonban egy pillanat alatt káoszba fullad, amikor elmegy az áram, és a lakás teljes sötétségbe borul. A helyzetet tovább bonyolítja a sötéttől rettegő felsőszomszéd felbukkanása, egy váratlanul megjelenő korábbi szerető, valamint a tény, hogy a megkárosított szomszéd a kelleténél korábban tér haza. A bohózati félreértések sora így egyre gyorsabb tempóban halmozódik, miközben minden szereplő a saját érdekeit próbálja érvényesíteni a vaksötétben.

Az előadást a Thália Színház társulatának tagja, Vida Péter rendezi, aki már az olvasópróbán kiemelte: egy lendületes, pergő cselekményű előadásban gondolkodik, ennek érdekében pedig Perczel Enikő dramaturggal olyan szövegváltozatot készítettek, amely „mondható és könnyen elsajátítható”, mert – ahogy fogalmazott – „ha mi élvezzük, akkor az élvezetet fog okozni a nézőknek is”. A rendező számára alapvető szempont, hogy a vígjáték könnyedsége mögött következetes gondolkodás és szigorú belső logika húzódjon meg.

Az olvasópróba egy szokatlan, játékos meglepetéssel indult, amely azonnal testközelbe hozta a darab alaphelyzetét. Vida Péter minden résztvevőt egy szemmaszkkal várta, és arra kérte a társulat tagjait, hogy teljes sötétséget szimulálva, tapogatózva járják körbe a teret, és szerezzenek maguknak egy-egy üveg vizet. A gyakorlat egyszerre volt felszabadító és tanulságos: segített megtapasztalni azt a bizonytalan, kiszolgáltatott állapotot, amelyben a történet szereplői léteznek majd, miközben a nézők mindent tisztán látnak. A sötét és a világos ellentmondásnak következetes végigjátszása adja az előadás humorának egyik legfontosabb forrását.

Vida Péter az olvasópróbán hangsúlyozta azt is, hogy a vígjáték akkor működik igazán, ha minden helyzetnek és döntésnek valódi tétje van. A látszólag könnyed félreértések mögött komoly célok húzódnak meg: a szereplőknek újra és újra rendet kell teremteniük egy folyamatosan széteső térben, miközben saját érdekeiket próbálják érvényesíteni. A darab 1965-ben játszódik, és ezt az időszakot az alkotók következetesen megőrzik a díszletekben, a kellékekben, a jelmezekben és az anyaghasználatban is, így a nézők nemcsak egy káoszba torkolló áramszünet tanúi, hanem egy valódi időutazás részesei is lesznek.

A Black Comedy szereplőgárdája a Thália Színház meghatározó művészeit vonultatja fel: Jámbor Nándor, Sóvári-Fehér Anna, Csarnóy Zsuzsanna, Udvarias Anna, Bede-Fazekas Szabolcs, Sipőcz András e.h., Szabó Erika, Zayzon Zsolt és Hunyadkürti István lépnek színpadra. A látványvilágért Bujdosó Nóra, a jelmezekért Füzér Anni, a dramaturgiáért pedig Perczel Enikő felel, a fordítást Baráthy György jegyzi, valamint a próbafolyamatot Őri Rózsa rendezőasszisztens és Kovács Zsuzsanna súgó segíti.

Az olvasópróba inspiráló hangulatban zajlott, és már ez alkalommal egyértelművé vált, hogy a Black Comedy nemcsak technikailag jelent komoly kihívást, hanem rendkívüli pontosságot és koncentrációt igénylő színészi feladat is lesz. A próbafolyamat egy olyan közös tapasztalattal indult, amely egyszerre szolgálja a játékosságot és a szakmai felkészülést, ezzel együtt pontosan azt az érzékeny egyensúlyt, amelyre ez a különleges, sötétben játszódó bohózat épül.

A Black Comedy 2026. február 14-én debütál a Thália Színház Nagyszínpadán, Vida Péter rendezésében.

Jegyvásárlás

Thália Szanház - Bodnár Bianka
Fotó: Thália Színház - Kállai-Tóth Anett

[2026.01.12.]

