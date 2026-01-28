A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk

2025.11.15-én visszatért hozzánk kettő év után a The Rasmus zenekar. A jelenlegi turné a szeptemberben megjelent új album tükrében zajlik, de természetesen tele van a setlist slágerekkel is, amiket annyira imádunk mindannyian tőlük.

A The Rasmus zenekar is már harmincegyedik éve van porondon, 1994-ben alakultak, és 2000 – ben meghódítva a slágerlistákat, rádiókat, közben az Euroviziós dalfesztivált is megjárva karrierjük töretlen három évtizede.

Az első előzenekar a finn Block of Flats csapata. Alapvetően modern metalt játszanak, melodikus pop, heavy metal, és elektronikus zenei elemekkel keverve a stílust.

Bő negyven percet játszottak, a frontember karizmatikus kisugárzása vitte a showt, de van még hova fejlődniük.

Következő fellépő a 2014-ben Atlanta-ban, Georgia államban alakult amerikai rock banda, The Funeral Portrait. Lee Jennings énekes, frontember egyedi megjelenésével, karizmatikus személyisége adja a zenekar szívét, lelkét.

Vicces kis intermezzokkal tűzdelte tele bő negyven perces műsorát. Extravagáns megjelenésével, zöld hajával, egyedi szettjében üde színfolt a színpadon (szó szerint is). Zenéjükben emo, post hardcore, alternatív rock stílusok keverednek.

Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadon kis szünetet követően a The Rasmus zenekar. Kis intermezzoként elmesélem, hogy megvettem a VIP meet and greet jegyet. Ezzel lehetett korábban bemenni, illetve a zenekarral találkozni. Eszméletlen kedvesek, természetesek, barátságosak. Lauri félénk, ameddig fel nem dob neki az ember egy neki tetsző témát – már amennyire lehet abban a pár percben, ami ilyenkor mindenkire jut. Akkor megered a nyelve és beszédes lesz. Élmény volt találkozni a zenekarral, és számomra legfőképp Laurival, amire huszonöt évet vártam.

A finn banda, mint fentebb is írtam 1994-ben alakult, emo, hard rock, heavy metal, gótikus rock egyaránt jellemző rájuk.

Emilia gitárosként 2022-ben csatlakozott hozzájuk, új színfoltot hozva a zenekarba.

Rögtön az új, 2025 szeptemberében megjelent új album egyik dalával indítottak, hogy utána két klasszikus slágerükkel folytassák.

A színpadkép nagy teret hagyva Laurinak, hogy rohangálhasson széltében hosszában a koncert alatt letisztult volt. A kivetítőn albumokhoz, dalokhoz illő vizuális látványt nézhettünk a show közben.

Lauri közvetlenül kommunikált a dalok közben a közönséggel, minden dalt felvezetve rövidebb, hosszabb személyes történettel, ami a dalszövegeket ihlette bizonyos esetekben.

A következő dalok az elmúlt tizenöt év Rasmus slágerei és közönség kedvenceiből voltak válogatva (a kettő nem minden esetben közös halmaz).

A líraibb tételek és slágerek után ismét új dalok következtek.

A koncert utolsó harmadában az új album címadó tétele előtt játszották el a legnagyobb slágerüket, „In the Shadows” ugye, ezt mindenki ismeri, aki nem barlangban élt az elmúlt huszonöt évben.

A Weirdo dalukat Lee Jennings -el karöltve adtál elő, Lauri és Lee közös énekellésével így különleges, élő változatát láthattuk, hallhattuk a dalnak.

A közönség túlkiabálva Laurit is, kántálva énekelte a dalt, teszem hozzá, az egész koncertre ez volt a jellemző. Fülsüketítő sikolyok, üdvrivalgások, vastaps, a zenekar nevének kántálása dalok között.

Természetesen nem maradhatott el a vakukkal világítás sem, Sail Away, October&April líraibb tételei alatt például. Utóbbiban Emilia együtt vokálozott Laurival, csodás hangja van, hidegrázós élmény volt. Korábbi hagyományaikkal ellentétben azonban nem ezzel a dalukkal búcsúztak el, hanem egy újabb tétellel, a „Love is a Bitch” szerzeményükkel zárták a bulit.

Lauri egy „duracell nyuszi” egy energiabomba, és két óra rohangálás közben is tökéletesen énekel.

Imádtam ismét a sokadik Rasmus koncertemet, ezt a mostanit, egy picit megint jobban.

Köszönet a Concerto Music Hungary-nak a szervezésért!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

1. Rest in Pieces

2. Guilty

3. No Fear

4. Time to Burn

5. Justify

6. Bullet

7. Still Standing

8. Shot

9. Break These Chains

10. Immortal

11. October & April

12. First Day of My Life

13. Creatures of Chaos

14. Not Like the Other Girls

15. F-F-F-Falling

16. Banksy

17. Livin' in a World Without You

18. In My Life

19. In the Shadows

20. Weirdo (with Lee Jennings)

21. Sail Away

22. Love Is a Bitch

