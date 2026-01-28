A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk
2025.11.15-én visszatért hozzánk kettő év után a The Rasmus zenekar. A jelenlegi turné a szeptemberben megjelent új album tükrében zajlik, de természetesen tele van a setlist slágerekkel is, amiket annyira imádunk mindannyian tőlük.
A The Rasmus zenekar is már harmincegyedik éve van porondon, 1994-ben alakultak, és 2000 – ben meghódítva a slágerlistákat, rádiókat, közben az Euroviziós dalfesztivált is megjárva karrierjük töretlen három évtizede.
Az első előzenekar a finn Block of Flats csapata. Alapvetően modern metalt játszanak, melodikus pop, heavy metal, és elektronikus zenei elemekkel keverve a stílust.
Bő negyven percet játszottak, a frontember karizmatikus kisugárzása vitte a showt, de van még hova fejlődniük.
Következő fellépő a 2014-ben Atlanta-ban, Georgia államban alakult amerikai rock banda, The Funeral Portrait. Lee Jennings énekes, frontember egyedi megjelenésével, karizmatikus személyisége adja a zenekar szívét, lelkét.
Vicces kis intermezzokkal tűzdelte tele bő negyven perces műsorát. Extravagáns megjelenésével, zöld hajával, egyedi szettjében üde színfolt a színpadon (szó szerint is). Zenéjükben emo, post hardcore, alternatív rock stílusok keverednek.
|
|
The Rasmus, The Funeral Portrait és Block of Flats koncert képekben - klikk a fotóra
Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadon kis szünetet követően a The Rasmus zenekar. Kis intermezzoként elmesélem, hogy megvettem a VIP meet and greet jegyet. Ezzel lehetett korábban bemenni, illetve a zenekarral találkozni. Eszméletlen kedvesek, természetesek, barátságosak. Lauri félénk, ameddig fel nem dob neki az ember egy neki tetsző témát – már amennyire lehet abban a pár percben, ami ilyenkor mindenkire jut. Akkor megered a nyelve és beszédes lesz. Élmény volt találkozni a zenekarral, és számomra legfőképp Laurival, amire huszonöt évet vártam.
A finn banda, mint fentebb is írtam 1994-ben alakult, emo, hard rock, heavy metal, gótikus rock egyaránt jellemző rájuk.
Emilia gitárosként 2022-ben csatlakozott hozzájuk, új színfoltot hozva a zenekarba.
Rögtön az új, 2025 szeptemberében megjelent új album egyik dalával indítottak, hogy utána két klasszikus slágerükkel folytassák.
A színpadkép nagy teret hagyva Laurinak, hogy rohangálhasson széltében hosszában a koncert alatt letisztult volt. A kivetítőn albumokhoz, dalokhoz illő vizuális látványt nézhettünk a show közben.
Lauri közvetlenül kommunikált a dalok közben a közönséggel, minden dalt felvezetve rövidebb, hosszabb személyes történettel, ami a dalszövegeket ihlette bizonyos esetekben.
A következő dalok az elmúlt tizenöt év Rasmus slágerei és közönség kedvenceiből voltak válogatva (a kettő nem minden esetben közös halmaz).
A líraibb tételek és slágerek után ismét új dalok következtek.
A koncert utolsó harmadában az új album címadó tétele előtt játszották el a legnagyobb slágerüket, „In the Shadows” ugye, ezt mindenki ismeri, aki nem barlangban élt az elmúlt huszonöt évben.
A Weirdo dalukat Lee Jennings -el karöltve adtál elő, Lauri és Lee közös énekellésével így különleges, élő változatát láthattuk, hallhattuk a dalnak.
A közönség túlkiabálva Laurit is, kántálva énekelte a dalt, teszem hozzá, az egész koncertre ez volt a jellemző. Fülsüketítő sikolyok, üdvrivalgások, vastaps, a zenekar nevének kántálása dalok között.
Természetesen nem maradhatott el a vakukkal világítás sem, Sail Away, October&April líraibb tételei alatt például. Utóbbiban Emilia együtt vokálozott Laurival, csodás hangja van, hidegrázós élmény volt. Korábbi hagyományaikkal ellentétben azonban nem ezzel a dalukkal búcsúztak el, hanem egy újabb tétellel, a „Love is a Bitch” szerzeményükkel zárták a bulit.
Lauri egy „duracell nyuszi” egy energiabomba, és két óra rohangálás közben is tökéletesen énekel.
Imádtam ismét a sokadik Rasmus koncertemet, ezt a mostanit, egy picit megint jobban.
Köszönet a Concerto Music Hungary-nak a szervezésért!
Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri
Videók
Setlist:
1. Rest in Pieces
2. Guilty
3. No Fear
4. Time to Burn
5. Justify
6. Bullet
7. Still Standing
8. Shot
9. Break These Chains
10. Immortal
11. October & April
12. First Day of My Life
13. Creatures of Chaos
14. Not Like the Other Girls
15. F-F-F-Falling
16. Banksy
17. Livin' in a World Without You
18. In My Life
19. In the Shadows
20. Weirdo (with Lee Jennings)
21. Sail Away
22. Love Is a Bitch
[2026.01.28.]