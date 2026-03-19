Erkel Színház
Erkel Színház

Frank Wildhorn-musical az Erkelben: érkezik a Szentpétervári Állami Zenés Komédia Színház előadása

Egy évtizedes szünet után ismét a magyar közönség elé lép a Szentpétervári Állami Zenés Komédia Színház; Oroszország egyik legnagyobb hagyományokkal bíró zenés színházának társulata. 2026. április 30-án Frank Wildhorn, többszörös Grammy-, Tony- és Emmy-díjra jelölt, a Broadway-n is több darabot jegyző szerző I. Péter című történelmi musicaljének magyarországi bemutatóját láthatja a közönség.

Az orosz történelem egyik legkiemelkedőbb alakjának életét és munkásságát viszi színpadra Frank Wildhorn amerikai musicalkomponista darabja, az I. Péter április 30-án, az Erkel Színházban, a Szentpétervári Állami Zenés Komédia Színház előadásában. A történelmi musical hiteles és árnyalt képet rajzol Nagy Péter rendkívüli személyiségéről, bemutatva karakterének nagyságát, belső vívódásait és ellentmondásait. A többszörös díjnyertes produkció a szentpétervári színház jelenlegi repertoárjának egyik meghatározó és legsikeresebb előadása. Ősbemutatójára 2022-ben került sor, a cár születésének 350. évfordulója alkalmából. Az előadás eddig több mint 120 alkalommal került színre, és egyaránt kivívta a közönség szeretetét, valamint a szakma elismerését. Magyarországon az I. Péter előadást csak ez alkalommal láthatja a musicalkedvelő közönség, természetesen magyar felirattal. A darab címszereplője a musical műfajban nemzetközi szinten is ismert Ivan Ozhogin, aki színpadi teljesítményéért megkapta Oroszország egyik legrangosabb színházi elismerését, a Golden Mask Award-ot.
 
Az I. Péter zenéjét Frank Wildhorn, többszörös Grammy-, Tony- és Emmy-díjra jelölt zeneszerző jegyzi, akinek korábban egyszerre három előadása is, köztük a Jekyll és Hyde négy éven át futott a Broadway-n. Wildhorn a popzene terén is számos világsztárral dolgozott együtt, ő írta például a Where Do Broken Hearts Go című dal zenéjét, mely Whitney Houston előadásában vált híressé szerte a világban.
 
„A nagy hagyományú, majd 100 éves szentpétervári színházat már régi ismerősként fogadhatja a hazai közönség, mostani előadásuk pedig egy új, izgalmas élménynek ígérkezik a musicalszerető közösségünk számára” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Számunkra pedig nagy büszkeség, hogy csapatunk tagját, a szentpétervári születésű Braga Nikitát is a szereplők között köszönthetjük” – tette hozzá az Erkel vezetője.

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
