2026. április 16. | csütörtök | Csongor nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország
Kapcsolódó események
Des Rocs
[2026. október 18.
vasárnap 19:00]

Des Rocs visszahozza a rock aranykorát

Két évvel ezelőtti erőteljes bemutatkozása után az Analog Music Hallban, Des Rocs visszatér Budapestre, hogy ezúttal az A38 Hajó deszkáit rengesse meg rock and roll dalaival október 18-án.

Des Rocs – azaz Danny Rocco – egy igazán karizmatikus előadó, olyan, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha fellép a színpadra. Ahogy pedig hangszert ragad, egyértelmű, hogy itt valami izgalmas dolog van készülőben. Des Rocs negyedik generációs New York-i zenészként azt a küldetést tűzte ki maga elé, hogy visszahozza a rock aranykorát. Debütálása óta több mint félmilliárd streamet gyűjtött össze és havonta több mint egymillióan hallgatják, így generációja egyik legizgalmasabb és leginnovatívabb rockelőadójává vált. Intenzív fellépéseiről vált híressé: telt házas koncerteket tudhat maga mögött és olyan ikonikus zenekarok vendégeként lépett színpadra, mint a Muse, a Bring Me The Horizon, a The Cult és a The Rolling Stones. Gyorsan növekvő – több mint 300 000 követőt számláló – globális rajongótáborával Des Rocs továbbra is igyekszik feszegetni a határokat mind a hangzás, mind a vizualitás terén.

Zenéje stadionokra lett írva és rendszeresen felhangzik az ESPN amerikai sportcsatorna közvetítéseiben is, többek között a 2025 World Series alatt is, de az UFC elnöke is a kedvenc előadójának nevezte. Saját dalai mellett másoknak is írt és producerkedett, például ZAYN (a One Direction egykori tagja) Break Free című számában. Nemrég egy egyedi gitárt is tervezett az Aviatorral együttműködve, amelyet Brian May és Prince inspirált. A Guitar World magazin szerint a The Rocket 2025 egyik legvadabb gitárépítése lehet.

Ebből is látszik, hogy Des Rocs nem viccel, ha a zenéről van szó.

2026.04.16.

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

