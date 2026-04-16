Des Rocs visszahozza a rock aranykorát

Két évvel ezelőtti erőteljes bemutatkozása után az Analog Music Hallban, Des Rocs visszatér Budapestre, hogy ezúttal az A38 Hajó deszkáit rengesse meg rock and roll dalaival október 18-án.

Des Rocs – azaz Danny Rocco – egy igazán karizmatikus előadó, olyan, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha fellép a színpadra. Ahogy pedig hangszert ragad, egyértelmű, hogy itt valami izgalmas dolog van készülőben. Des Rocs negyedik generációs New York-i zenészként azt a küldetést tűzte ki maga elé, hogy visszahozza a rock aranykorát. Debütálása óta több mint félmilliárd streamet gyűjtött össze és havonta több mint egymillióan hallgatják, így generációja egyik legizgalmasabb és leginnovatívabb rockelőadójává vált. Intenzív fellépéseiről vált híressé: telt házas koncerteket tudhat maga mögött és olyan ikonikus zenekarok vendégeként lépett színpadra, mint a Muse, a Bring Me The Horizon, a The Cult és a The Rolling Stones. Gyorsan növekvő – több mint 300 000 követőt számláló – globális rajongótáborával Des Rocs továbbra is igyekszik feszegetni a határokat mind a hangzás, mind a vizualitás terén.

Zenéje stadionokra lett írva és rendszeresen felhangzik az ESPN amerikai sportcsatorna közvetítéseiben is, többek között a 2025 World Series alatt is, de az UFC elnöke is a kedvenc előadójának nevezte. Saját dalai mellett másoknak is írt és producerkedett, például ZAYN (a One Direction egykori tagja) Break Free című számában. Nemrég egy egyedi gitárt is tervezett az Aviatorral együttműködve, amelyet Brian May és Prince inspirált. A Guitar World magazin szerint a The Rocket 2025 egyik legvadabb gitárépítése lehet.

Ebből is látszik, hogy Des Rocs nem viccel, ha a zenéről van szó.

[2026.04.16.]