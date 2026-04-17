25 éves a Wall of Sleep: hiánypótló dupla kiadvánnyal indul a jubileumi év
Hivatalosan is megnyitotta 25. jubileumi évét a hazai doom metal egyik alapköve, a Wall of Sleep, melynek indításaként egy igazi különlegességgel jelentkeznek.
Április 17-én érkezik a debütáló 2002-es EP, az Overlook the AllVári Gábor (Miracle Sound stúdió) által remasterizált anyaga, extraként az azt követő Slow But Not Dead album újrakiadásával, így végre a teljes diszkográfia elérhető fizikai formátumban.
A dupla digipak kiadvány vadonatúj designt is kapott, melynek grafikai anyagait Köhler Ágnes gondolta újra az alapoktól.
A tavaly megjelent The Kingdom című albumával nemrég Fonogram díjra jelölt zenekar ígérete szerint a 25. évforduló tartogat még meglepetéseket, melyekről a közösségi felületeiken folyamatosan hírt adnak majd.
