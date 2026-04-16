Operaklasszikus a mának - videóban hangolódik Szegedre a debreceni Carmen

Július 31-én és augusztus 1-én a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége egyedülálló látvánnyal, modern mexikói köntösben, valódi sztárokkal láthatja Bizet operaslágerét, a Carment. Juronics Tamás rendező, Erkel László Kentaur díszlet- és jelmeztervező valamint a címszerepet alakító Mester Viktória énekművész hangulatos videóban adnak ízelítőt a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen izgalmas előadásából.

A három művész az Iguana Bar&Grill különleges helyszínén találkozott, hogy bevezessék a Szabadtéri stábját és leendő nézőit a Debrecenben nagy sikerrel bemutatott opera kulisszatitkaiba. A vidám mexikói környezetet idéző, relikviákkal berendezett tér ideális helyszín volt a randevúra, hiszen Juronics Tamás rendezése napjaink Dél-Amerikájába helyezte át az eredetileg Sevilla környékén zajló cselekményt.

A Kossuth-díjas művész előszőr rendezte operaszínpadon a klasszikust. Megközelítésének középpontjában az élet- és halálvágy kettős játéka, a cselekmény hátterében megbúvó, rejtett erők állnak. Erkel László Kentaurral dolgozták ki a modern, mexikói közeg ötletét és a színpadon megelevenedő atmoszféráját; amely az ország mai jellegzetességeiből, kultúrájából fakadóan kínálkozik Carmen és környezete tragédiájának alternatív világául.

A Jászai Mari-díjas díszlet-és jelmeztervező pedig azt is hangsúlyozta, mekkora hatással bír ma is a zenedráma, különösképpen, ahogyan Ábrányi Emil nagyszerű fordításának Blum Tamás és Oberfrank Géza által átdolgozott változatában, magyar nyelven szólal meg a csillagtetős színpadon.

A Szegedre érkező szereposztás központi művésze, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Mester Viktória színpadaink egyik legkiválóbb kortárs Carmenje, aki már több ízben magáévá formálta a világhírű karaktert. Elárulta, Juronics Tamással való közös munkájuk során azonban még számára is új arcát tudta mutatni az ikonikus alak: a karakter egészen meglepő oldalát tudta megragadni a rendezővel együttműködve. Az énekművész arról is mesélt, milyen érzelemdús, életteli a Carmen cselekménye, amely – a csodálatos zene mellett – igazán vonzóvá teszi napjaink nézői számára is.

A rendező szavaival élve ízig-vérig a Dóm tér színpadára kívánkozó fesztiválelőadásban nyáron Boncsér Gergely és Molnár Levente küzd majd Carmen kegyeiért, további szerepekben Kele Brigitta, Ürmössy Imre, Udvarhelyi Péter, Rendes Ágnes, Janovicz Zsófia, Böjte Sándor, Donkó Imre lép színre Szegeden.

A látványos produkció iránt érdeklődők minden további részletet megtudhatnak a Szabadtéri Játékok honlapján; a címszereplő, a rendező és a látványtervező „mesterhármasának” jókedvű találkáját pedig megnézhetik a Fesztivál Facebook-oldalán.

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Gordon Eszter

[2026.04.16.]