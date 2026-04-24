Bogányi Gergely zenekari estje a MÁV Szimfonikusokkal

A lélek hangjai Brahmstól Filoménáig

Különleges, lemezfelvétellel egybekötött hangversenyre kerül sor 2026. április 30-án, 19 órakor az Olasz Kultúrintézet Dísztermében, ahol Bogányi Gergely zongoraművész és a MÁV Szimfonikus Zenekar lép közönség elé. Az est karmestere Zsiros Levente, a fiatal karmestergeneráció ígéretes tehetsége.

A koncert műsorának első felében Johannes Brahms monumentális d-moll zongoraversenye (op. 15) hangzik el, amely a romantikus repertoár egyik legmélyebb és legszenvedélyesebb alkotása. A mű egyszerre drámai és lírai. A zongora és a zenekar párbeszéde nem virtuóz csillogásra, hanem belső küzdelmek és érzelmi vívódások kifejezésére épül. Brahms fiatalon írta a darabot, de már itt megmutatkozik érett, filozofikus hangja és rendkívüli formaérzéke.

Az est második felében egy kortárs magyar alkotás, Bogányi Gergely Szent Filoména legendája című műve szólal meg, amelynek különleges jelentőséget ad, hogy a koncert egyben a darab lemezfelvétele is. A hét tételből álló kompozíció egy megrendítő történetet dolgoz fel: a korfui királylányból lett vértanú, Szent Filoména életét.

A zeneszerző vallomása szerint a mű gondolata szinte magától született meg benne, amikor megismerte a szent történetét. Filoména alakja „különleges erőt” sugárzott számára, amelynek „saját hangja és harmóniája van”. A darab az idilli gyermekkortól a megpróbáltatásokon át a vértanúságig követi végig a történetet, zenei jelenetek sorozataként.

Szent Filoména legendája ma is erőteljes üzenetet hordoz: a hit, az igazság és a megalkuvás nélküli kitartás példáját. A 3–4. század fordulóján élt fiatal lány a legenda szerint inkább vállalta a halált, mint hogy lemondjon meggyőződéséről (13 évesen nemet mondott arra, hogy a császár felesége legyen). Történetének különlegessége, hogy emléke évszázadokra eltűnt, majd csak a 19. század elején, a római katakombák feltárásakor került újra napvilágra. Azóta alakja sokak számára a rendíthetetlen hit és a tiszta erő szimbólumává vált.

A koncert szólistája a nemzetközileg is elismert és különleges hangzásvilágú interpretációiról ismert Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Bogányi Gergely zongoraművész.

Az est páratlan zenei élményt ígér a közönségnek. Egy olyan alkalmat, ahol a romantika mélysége és egy modern, spirituális ihletésű alkotás találkozik kiváló művészek előadásában.

[2026.04.24.]