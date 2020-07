Így folytatódik a Müpa Autósmozi sorozata A Müpa nemrég debütált koncertformátuma, a Müpa Autósmozi újabb stílusok felé vesz irányt: július második hetében a latin világ forró szenvedélyét, a 20. és 21. századi magyar világzene világhírű sztárjainak közös koncertjét és a Random Trip lebilincselő zenei világát élvezheti az új élményekre fogékony közönség. A Müpa Autósmozi programja július 1-jén a Duna-parti intézmény rezidens együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nagy sikerű nyáresti műsorával startolt, majd a Budapest Bár és a Péterfy Bori & Love Band „telt parkolóval” vették birtokba a különleges körülményeknek köszönhetően létrehozott koncerthelyszínt. A Müpa melletti parkolóban a nézők egy óriási kivetítőn, autójuk biztonságában követhetik figyelemmel a házban élőben zajló koncerteket, a vetítés hangját pedig az autó rádióján keresztül a helyszínen megadott FM-sávon lehet fogni. Július 8-án latin dallamokkal fog az éj a rendhagyó koncerthelyszínre köszönteni. A nyári forrósághoz jól illik Argentína és Spanyolország hangulata, a latin világ zenéjének temperamentuma és a tangó szenvedélye. A magyar klasszikus zenei élet sztárjai, Kelemen Barnabás és mások előadását a Nemzeti Filharmonikusok kíséri, amelynek élén a Virtuózok zsűritagjaként országos népszerűségre szert tett Kesselyák Gergely karmester látható majd. Július 9-én a heti élő koncertek mellett a Metropolitan Opera közvetítésének ismétlését, Lehár A víg özvegy című operettjét lehet felvételről megtekinteni. Július 10-én nem mindennapi csillagállásnak lehetünk szemtanúi a szabad ég alatt. A világzene két rangos hazai zenekara áll össze egy koncertre, ráadásul a délszláv zenei hagyományokat felelevenítő Vujicsics és Söndörgő vendégeket is hoznak, nem is akárkiket: népzenei-könnyűzenei életünk olyan csillagait kérték fel közreműködőnek, mint Sebestyén Márta, Tompos Kátya és Tolcsvay László. Július 11-én a Random Trip, azaz Delov Jávor és DJ Q-Cee hívnak Föld körüli utazásra. Minden alkalommal emlékezetes, amit a duó megismételhetetlen bulijain átél a közönség, és ezen a koncerten sem lesz másképp. Három nagyon különböző világot és stílust érintenek három különböző felállással: spontán hiphoppal, rock and roll ősenergiákkal, nagy lélegzetű elszállásokkal, ráadásul különösen impozáns a vendégek sora is: mások mellett Zentai Márk, MC Kemon, Eckü, Wolfie, Busa Pista, Jónás Vera és Vitáris Iván is mikrofont ragadnak majd. A parkolóban közel 130 autó fér el: járművenként 4000 forintért, kizárólag online lehet jegyet váltani az előadásokra az adott koncert kezdéséig. Egy kocsiban több utas is tartózkodhat, betartva a személyautó kapacitására vonatkozó szabályokat. A belépők megvásárlásakor a Müpa-ajándékutalványok is felhasználhatóak, illetve a Müpa+ hűségprogram jegykedvezményei is érvényesíthetőek. A nézők ételt és italt is vásárolhatnak a helyszínen, hogy a nyáresti hangulat igazán tökéletes legyen. A programsorozat megvalósításához a Müpa stratégiai partnere, a világ egyik legzöldebb prémium autómárkájaként ismert Lexus nyújtott inspirációt. További részleteket a Müpa Autósmozi programjáról itt talál: https://www.mupa.hu/programok/autosmozi

