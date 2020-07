Rossz hírt közölt a Republic: "szomorú szívvel jelentjük be, hogy..."

Kapcsolatok • Republic Rossz hírt közölt a Republic: "szomorú szívvel jelentjük be, hogy..." A Republic július 13-án 15 óra után közölte a rossz hírt. "Kedves Barátaink! Megértéssel vesszük tudomásul a Balatonboglári koncert körül kialakult helyzetet. Sajnos az újabb aggasztó hírek sem kedveztek nekünk... A fentiek miatt szomorú szívvel jelentjük be, hogy a koncertet nem tudjuk megtartani.

A belépőjegyekre átutalt összegeket haladéktalanul visszajuttatjuk Nektek.

Reméljük, hogy hamarosan mindannyian visszakapjuk a normális életünket, és újra találkozhatunk! Már azt sem nagyon merjük kiírni, hogy hol és mikor " - áll a Republic oldalán [2020.07.13.]