Kaszás Attila-díj 2020 - Földes Tamás a jelöltek között

Földes Tamás a jelöltek között Idén is odaítélik a Kaszás Attila-díjat. Vlahovics Edit, Csankó Zoltán és Földes Tamás közül a nézők voksai alapján kerül ki a győztes. A Nemzeti Színház Stúdiójának elvégzése után a Színház- és Filmművészeti Főiskola prózai tagozatán végzett, de közben már megkapta az István, a királyban Koppány szerepét is, és Jean Veljeanként is láthattuk. 1990-ben a Rock Színházhoz szerződött, ahol számos musical-főszerepet eljátszott: Nyomorultak (Jean Valjean), Evita (Che), Miss Saigon (John).



A Rock Színház megszűnése után két évig a Budapesti Operettszínház művésze volt, ekkor játszotta el az Elisabeth-ben Lucheni szerepét, majd három évet töltött a székesfehérvári Vörösmarty Színházban.



Játszott a Makrancos hölgyben (Petrucchio), a Bob hercegben (Plummpudding), A három testőrben (Porthos). Jelenleg megint a Budapesti Operettszínház tagja. Fontosabb szerepei: Marica grófnő (Dragomir), Dr. Bőregér (Dr. Falke), Mozart! (Leopold Mozart), Rómeó és Júlia (Lőrinc barát), A Szépség és a Szörnyeteg (Perc úr), Rudolf (Taaffe), Párizsi élet (Gondremark báró), Abigél (Vitay tábornok). Színészmesterséget tanít a Pesti Broadway Stúdió növendékeinek. 2005-ben jelent meg saját lemeze. Jelenlegi előadásai: A Szépség és a Szörnyeteg - Mister Ketyegi

Abigél - Vitay Tábornok

Amerikai komédia - Alphonse Soupault, megfélemlített férj

István, a király-Solt

János vitéz - A francia király

Levelek otthonról - Jávori Ferenc "Fegya" szerzői estje

Marica grófnő - Kudelka, főkomornyik

Menyasszonytánc - Herskovics

Nine - Dante, fürdőmenedzser, Guido barátja

Rebecca - A Manderley-ház asszonya-Frank Crawley

Tajtékos dalok - Boris Vian revü-PAUL és...

Virágot Algernonnak - Frank Reilly Elismerései: Artisjus-díj, Súgó Csiga-díj, eMeRTon-díj, Év színésze, Év musicalszínésze Forrás: Budapesti Operettszínház

