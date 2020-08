Most érkezett! Rossz hírt közölt a Vígszínház - íme a rendkívüli közlemény További tájékoztatásig a közönség türelmét és megértését kérik "Rendkívüli közlemény Tisztelt Közönségünk! Sajnálattal tájékoztatjuk nézőinket, hogy a ma tudomásunkra jutott információk alapján, az esti A Pál utcai fiúk című előadás járványügyi okok miatt elmarad. Továbbá a járványügyi hatóságok döntése alapján a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-ig meghirdetett előadásainkat is kénytelenek vagyunk elhalasztani. Minden nézőnktől elnézést kérünk, a munkatársak és a közönség egészsége védelmében kellett meghoznunk ezt a fájdalmas döntést. A Pál utcai fiúk szereplőit és technikai stábját leteszteltettük. A teszt során az 56 mintavételből egy külsős, jelenleg tünetmentes, fiatal művész PCR tesztje pozitív lett. A Vígszínház folyamatosan kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal, akiknek az ajánlásait és előírásait figyelembe véve járunk el. Nagyon vártuk a kezdést, éreztük a közönség várakozását is, hiszen fél éves szünet után a mai napon indítottuk volna az évadot. De a legfontosabb a biztonság! A Vígszínház és a Pesti Színház nagy befogadóképessége miatt nagyobb rajtunk a felelősség is, ennek értelmében dolgoztuk ki biztonsági protokollunkat. Az előadások pótlásának időpontját a későbbiekben hozzuk nyilvánosságra. Nézőink természetesen eldönthetik, hogy megfelel-e számukra az új időpont, átcserélik azt, vagy a jegyek árának visszatérítését kérik. A jegykezelésre online is lehetőséget biztosítunk, ha elküldik jegyüket a szervezes@vigszinhaz.hu e-mail címre szeptember 30-ig. Amennyiben tehetik, kérjük válasszák ezt a lehetőséget a személyes érintkezés elkerülése érdekében. További tájékoztatásig a közönség türelmét és megértését kérjük!" - áll a szinház hivatalos oldalán [2020.08.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

