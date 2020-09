Kapcsolatok • Balázs Pali Balázs Pali szokatlan dologra kérte zenésztársait Titkos szavazást szervezett Balázs Pali. A népszerű énekes a zenekari tagokkal voksoltatott. Az elmúlt hónapokban hangos volt a hazai média Balázs Pali megújulása kapcsán. A szerelmes dalok éllovasa legutóbbi "Vár rám az élet" dalával a legnagyobb videómegosztó portálon és a kárpát-medencei magyar rádiókban is egyaránt sikert sikerre halmoz. Így egyáltalán nem csoda, hogy Pali a zenekarával folyamatosan dolgozik és vadiúj koncertműsort próbál. Annak ellenére, hogy "újratöltött" (újrahangszerelt) dalai mind a szakma, mind a közönség körében elismerést váltott ki, az énekes izgalmas, titkos szavazást kezdeményezett a zenekari tagok között, erről mesélt nekünk: - 24 éves pályafutásom legnyugodtabb nyarán vagyok túl,az első időszakban nagyon furcsa volt, hogy a szokásos hétvégi koncertek, fellépések elmaradtak. Kerestem magamnak új kihívásokat, sokat kirándultam, sportoltam és az új szenvedélyemnek, a hajózásnak éltem. Közben a zenekarommal természetesen próbáltunk, az „újratöltött", nagyszínpadra hangszerelt dalaimat folyamatosan csiszolgattuk, alakítgattuk. A zenekarom tagjaival egy titkos szavazást is szerveztünk az egyik próbán. A 90 perces élő koncerten 20 dalt szoktunk játszani, természetesen korábban is megvolt mindenkinek a maga egyéni kedvence. Azt kértem a fiúktól, hogy a legjobban szeretett dalukat írják fel egy cetlire. Magam is meglepődtem, hogy ennyire egyértelmű lett a végeredmény, mivel mindenki a "Vár rám az élet" című új dalt választotta. Nagy öröm számomra, mivel magam is úgy érzem, hogy a jövőm szempontjából egy értékes dal született és ami talán ennél is fontosabb a közönségem is nagyon gyorsan megkedvelte, ezért alig várom, hogy élőben is együtt énekeljük. [2020.09.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.]

Kabir szolgáltatás [2020.08.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu