Kapcsolatok • Rúzsa Magdi • Halott Pénz Halott Pénz feat. Rúzsa Magdi - Szeretni, akit nem lehet: dalszöveg, videoklip Megérkezett a Halott Pénz&Rúzsa Magdi dala.

Halott Pénz feat. Rúzsa Magdi - Szeretni, akit nem lehet: dalszöveg Ha te nem jössz hozzám el

majd én megyek hozzád

Mert élnem kell

az életem. De milyen élet az

ha csak egy dolgot akarsz

Szeretni,

akit nem lehet. A gyümölcsnek nem érzem az ízét

egy hete nem mentem le vízért

A ruháim nem mosom minek

mikor a forró fűrdő is hideg? Már nem köszönök a liftben senkinek

nem kérdezem senkitől merre megy

Nem érdekel mit gondol rólam

az aki sosem gondolt rám Úgy ahogy én gondoltam rád / 2x Ha te nem jössz hozzám el

majd én megyek hozzád

Mert élnem kell

az életem. De milyen élet az

ha csak egy dolgot akarsz

Szeretni,

akit nem lehet. Az ablakon nem jön be a levegő már

az is csak az ajtó előtt vár rád

A kulcslyukon beszűrődő fényből

tudom nem sétál más csak az ábránd Néztem a képeket rólunk

a múltunk a jövőnk egyben már

Bármit kérhetsz tőlem

Én csak hogy néha gondolj rám Úgy ahogy én gondoltam rád / 2x Ha te nem jössz hozzám el

majd én megyek hozzád

Mert élnem kell

az életem. De milyen élet az

ha csak egy dolgot akarsz

Szeretni,

akit nem lehet. Bármit adtál mindig eltettem

bármit kértél mindig megtettem neked

Mert csak te tudtál úgy nézni rám

Bármit adtál mindig eltettem

bármit kértél mindig megtettem neked

Mert csak te tudtál úgy nézni rám

hogy megértettem én is az életet.

