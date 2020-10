Tóth Andi - A parkban - videoklip, dalszöveg Íme Tóth Andi - A parkban klipje.

R:

A parkban várok majd

Kicsit fáradtan,

De a kedvem az jó. Ha úgy van, írok egy dalt,

Amíg Ő símogat,

Ott a fűben a jó. Dúdolva la, la la la la, la la la la V:

Megkértem a napokat legyenek szorosak,

Túl későn jön a holnap.

Kértem leveleket, fa alatt a helyet,

Túl forrón süt a holnap. Ő az engem keres, körülötte üres

Túl zöld fűben a könyvem.

Párszor átlapozom, csüngök a nyakadon,

Úgy lennék az öledben.

Látom már, te is vártad ezt ugyanúgy. R:

A parkban várok majd

Kicsit fáradtan,

De a kedvem az jó. Ha úgy van, írok egy dalt,

Amíg Ő símogat,

Ott a fűben a jó. Dúdolva la, la la la la, la la la la V:

Elférek a karodon, szorosan, szabadon.

Túl távol vagy a csókhoz.

Érzem a szemedet, szavaim figyeled.

Úgy húzol, váll a vállhoz. Bújok mellkasodon, szavaim feladom,

Nem kéne haza menned.

Érzem rezeg a léc, belassul az egész.

Túl jó, meg kéne tenned. Látom már, én is akarom ugyanazt, ugyanúgy,

Rám nem kell várnod már

Ez itt az a hely, ami kell. R:

A parkban várok majd

Kicsit fáradtan,

De a kedvem az jó. Ha úgy van, írok egy dalt,

Amíg Ő símogat,

Ott a fűben a jó. Dúdolva la, la la la la, la la la la A parkban várok majd

Kicsit fáradtan,

De a kedvem az jó. Ha úgy van, írok egy dalt,

Amíg Ő símogat,

Ott a fűben a jó.

[2020.10.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu