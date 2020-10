David Guetta a Széchenyi fürdőből koncertezik az MTV EMA díjátadón! A francia DJ Palvin Barbival kalauzolja el Magyarországon a tévénézők millióit. November 8-án este bombaerős line-uppal örvendezteti meg világszerte a könnyűzene rajongóit az idei MTV EMA gála, amely a történetében először Budapestről is jelentkezik. A járványhelyzet miatt rendhagyó módon készülő virtuális show fellépőinek listája folyamatosan bővül, de most végre az egyik legfőbb attrakcióról is lehull a lepel: a népszerű francia DJ, David Guetta a Széchenyi fürdő medencéjében kialakított színpadról tartja különleges zenei produkcióját! November 8-án este 20:00-tól Budapest is reflektorfénybe kerül a világ könnyűzenei színterén, hiszen a történelemben először a magyar főváros is része lesz az MTV EMA díjátadónak. A line-up folyamatosan bővül; nemrég Alicia Keys, DaBaby, Karol G, Tate McRae és Jack Harlow is csatlakozott az előadó sztárok közé. Az egészségügyi előírások miatt virtuális show-ként megrendezett gála egyik műsorvezetője Palvin Barbara lesz. Most pedig az is kiderült, hogy a nemzetközi színtéren is ünnepelt magyar szupermodell az este folyamán egy másik prominens világsztárral, David Guettával jelentkezik be Budapestről, méghozzá a Széchenyi fürdő egyik medencéjének tetejére épített színpadról. A páros közösen fogja elkalauzolni a nézőket a főváros és Magyarország legszebb pontjaira, és bemutatják azokat az épületeket, tájakat, valamint látványosságokat, amiket az ide utazóknak mindenképpen érdemes meglátogatniuk. „Nagy köszönettel tartozom az MTV-nek ezért a lehetőségért. Egy fantasztikus műsorral készülünk a nézőknek, amit világszerte mindenki a saját otthonából élvezhet majd. Megtiszteltetés számomra, hogy idén én is, amikor a zene közös ünneplése talán fontosabb, mint valaha felléphetek a gálán” – nyilatkozta a népszerű francia lemezlovas, aki eddigi pályafutása során immár 14. alkalommal kapott jelölést az EMA-n; idén a Legjobb elektronikus előadó, valamint a Legjobb videoklip kategóriákban van versenyben. Guetta az elektronikus zene egyik legismertebb jelenkori alakja. Globális szinten 50 milliós példányszámra rúgó lemezeladással büszkélkedhet, és olyan nemzetközi sztárokkal dolgozott már együtt, mint Rihanna, Justin Bieber, Sia vagy éppen Nicki Minaj. Király Viktor, a 2019-es gála Legjobb magyar előadója és az EMA hazai nagykövete szerint épp ideje, hogy Magyarország is képviseltesse magát egy ehhez hasonló rendezvényen. Az idei jelöltek közül a hazai sztár legszívesebben Dua Lipával dolgozna együtt, akitől még egy autogramot is sikerült szereznie a tavalyi, Sevillában tartott díjátadón. A 2020-as jelöltek listája már elérhető az esemény hivatalos oldalán. A szavazás is elkezdődött, a voksokat november 2-án éjfélig tudják leadni a rajongók az MTV EMA honlapján. További képek és információk a press.mtvema.com weboldalon, az esemény Facebook, Twitter és Instagram oldalán, illetve a csatorna magyar Facebook- és Instagram-oldalán. MTV EMA gála november 8-án, 20:00-tól az MTV Hungary-n! A magyar feliratos verzió ismétlése november 9-én 17:00-tól, további ismétlések november 13-án 10:15-től és november 15-én 07:45-től láthatók. [2020.10.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.]

