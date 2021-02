A Liquid Limbs első anyaga 28 év után vinylen jelent meg újra Három évtized elteltével újra kiadták a Liquid Limbs első anyagát. A tech-acid-house zene hazai úttörője a kilencvenes években a Prodigy-vel is többször fellépett, Hydro-Gixer című munkájuk 1993-ban kazettán, most vinylen jelent meg. A Miskolcról indult Liquid Limbs 1992-től 1998-ig volt aktív és a nemzetközi house színtérre is betört egyéni, gegeket, hangmintákat használó stílusával. Három stúdióalbumuk jelent meg, ebből kettőt (Transparent Hole; -2+3 °C) a híres londoni független kiadóhoz, a Mute-hoz kapcsolódó HMK Records gondozott. Játszottak Ausztriában, az akkori Jugoszláviában, felléptek a Prodigy előtt és Moby-val közös fesztiválon is.

"A Hydro-Gixer akkor jött ki, amikor Magyarországon a bakelitkiadás éppen kifutóban volt, a CD-k megjelentetése pedig csak éppen beindult. Akkor rövid ideig az audiokazetták uralták a piacot" - idézte fel Batta Róbert "Suta", a Liquid Limbs alapítója, a projektet 2013-ban újra beindító zenész az MTI-nek.



A kazettát, amely gyakorlatilag az egyik első magyar elektronikus tánczenei album, 1993-ban a Trottel Records adta ki, és ugyanez a kiadó gondozta a mostani vinylkiadást is. "Az első lépést ehhez néhány hónappal ezelőtt egy hírportálon Dömötör Endre zenei újságíró tette meg, aki egy cikkben több más előadó régi anyaga mellett a Hydro-Gixer bakelit kiadását is szorgalmazta. Az ötlet tetszett Rupaszov Tamásnak, az utóbbi időben a vinylek felé forduló Trottel vezetőjének, és az események felgyorsultak".



Batta Róbert kitért arra, hogy az anno egy négysávos magnóra készített maszterszalag jó minőségben megmaradt, ezt a felvételt digitalizálta, maszterelte és keverte újra, illetve módosított néhány részen a mai technika adta lehetőségeket felhasználva. A lemezen három zenész hallható, Batta mellett Baris Zsolt "Mazsi" (ő 2012-ben elhunyt) és Budai Gábor "Batyu" (aki az elmúlt évtizedekben távol került a zenétől) játszik szintetizátorokon, és szólaltatja meg a különböző számítógépes programokat, samplereket.



"Az akkori rave-es, acides vonal magával ragadott minket, miközben a kilencvenes évek elején Magyarországon még az EBM és a darkos szintipop uralkodott az elektronikus zenében. Mi inkább egy táncosabb, viccesebb irányba indultunk el, sokan nevezték ezt tudományos dallamoknak" - mondta Batta Róbert.



A csapat előszeretettel használt hangmintákat az anyagain, egy-egy pillanatra Hofi Géza, Kudlik Júlia vagy a Dallas-tévésorozat is hallható a lemezeiken. A Hydro-Gixeren a Te haver figyelj! című számban Hofi Géza legendás, Tiszta őrültek háza című 1980-as műsorából kölcsönöztek ki egy mondatot; a mostani jogtiszta megjelenéshez szükség volt Hofi Géza özvegye, jogutódja, Hofi Ildikó hozzájárulásához.



Az LP tasakja lényegesen jobban mutat, mint annak idején a kazetta-megjelenés. A vinyltokba csúsztatott fényes papíron az első külföldi koncert, egy 1993-as linzi fellépés kapcsán készült fotók, valamint az Olcsó kecsegék című számhoz készült klipkezdemény kockái láthatóak.



A sound-designnal, hangszerekhez letölthető hangszínbeállítással is foglalkozó Batta 2013-ban egyedül indította újra a Liquid Limbset, azóta két albumot (Teknikum777 - 2014; Taum - 2019) jelentetett meg, az elmúlt években közzétett néhány korábban nem publikált számot, és készültek mixek is. Mint mondta, 2011-ben a miskolci FactoryFestivalon összefutott az ex-prodigy-s Leeroy Thornhill-lel, aki egy dj-szettet adott elő.



"Tervezem, hogy a járvány lecsengése után live act formában bemutatom a megújult, újraértelmezett Hydro-Gixer-anyagot. A karantén miatt még nincs menetrend, de a miskolci Kilátóban biztosan elő fogom adni a műsort, nyilván budapesti klubokban is és még sok helyen az országban. Dolgozom már az új zenéken, meglátjuk, mit hoz a jövő" - hangsúlyozta Batta Róbert. MTI [2021.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu