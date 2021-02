Kapcsolatok • Taylor Swift Jó hír Taylor Swift kedvelőinek - az énekesnő új változatban adja ki első hat lemezét Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekesnő az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett. A The Guardian brit napilap szerint Swift azt követően fogott bele régi számainak új felvételébe, hogy korábbi lemezkiadója eladta albumainak masterfelvételeit.

Az énekesnő Love Story (Taylor's Version) című száma pénteken jelenik meg. Az eredeti dal Swift második, Fearless című lemezén szerepelt, és 2008-ban a brit slágerlista második helyére jutott fel.



Swift a Good Morning America című reggeli tévéműsorban mondta el, hogy a Fearless (Taylor's Verison) felvételeit befejezte. A albumon 26 szám lesz, köztük hat korábban még meg nem jelent dal, amelyeket még 16-18 éves korában írt.



Az eredeti Fearless 2010-ben elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat. A Fearless új verziója a sztár közösségimédia-bejegyzése szerint április 9-én jelenik meg.



Swift 2018 novemberében jelentette be, hogy otthagyta a Big Machine lemezkiadót, ahol pályafutása kezdődött, és a Universal Music Grouphoz szerződött. Új szerződése szerint a lemezcég számára készített felvételeinek szerzői jogait megtarthatja.



2019-ben a Big Machine eladta Swift első hat albumát Scooter Braun zenei menedzsernek. Swift azonban - ahogy akkor azt elmondta - nem kapott lehetőséget arra, hogy hasonló feltételekkel ő maga vásárolhassa vissza felvételeit.



A Big Machine vezetője, Scott Borchetta azzal érvelt, hogy felajánlották Swiftnek az első hat lemeze eredeti felvételeit, ha egy új, tízéves szerződést köt a lemezcéggel, erre azonban nem volt hajlandó.



2020 novemberében Braun eladta Swift katalógusát, amelyet állítólag 300 millió dollárért vásárolt meg a Shamrock Holdings befektetőcég.



