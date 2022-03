Április 3-án rendezik a Mozart-napot a Zeneakadémián Operett- és musicalszínész osztályt indít a Színház és Filmművészeti Egyetemen a Budapesti Operettszínház.

Budapest, 2022. február 27., vasárnap (MTI) - Április 3-án rendezi a Concerto Budapest Keller András művészeti vezetésével a Mozart-napot a budapesti Zeneakadémián. A 11 órakor kezdődő programsorozat nyitókoncertjén Mohai Bálint fagottművész Mozart legnépszerűbb fagottversenyét, a Kossuth-díjas Rost Andrea pedig a szerző népszerű operaáriáit szólaltatja meg a "kis" g-moll szimfónia felhangzása előtt. A koncertet a Prima Primissima-díjas Takács-Nagy Gábor vezényli majd, aki a nap házigazdája is egyben.



Ugyanebben az időben a Kupolateremben a Varázsóra című gyerekkoncerttel Simon Izabella várja a családokat - közölte a zenekar az MTI-vel.



A Solti Teremben 12.30-kor Mozart két vonósnégyese, a Tavasz és a Dissonanzen néven ismert mű csendül fel a Végh Sándor vonósnégyes-program megrendezésében, a Quartetto Speranza és a Pulzus Vonósnégyes előadásában.



Hegedűverseny és szimfónia címmel 14 órakor Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és az Anima Musicae kamarazenekar közreműködésével Mozart 1. (B-dúr) hegedűversenye és B-dúr szimfóniája hangzik el.



A kamarazene kedvelői két szonátát és egy zongoranégyest hallgathatnak meg 15.30-kor a Solti Teremben Szűcs Máté, Kokas Dóra, a hegedűsként szereplő Keller András, valamint Jevgenyij Koroljov és felesége, Ljupka Hadzigeorgieva előadásában.



Mozart c-moll miséjét 17 órától hallhatja a közönség. A Concerto Budapest és a Purcell Kórus részvételével megszólaló mise szólistái ezúttal is olyan énekesek lesznek, akik rendszeresen fellépnek a Vashegyi György által vezényelt koncerteken, így Szutrély Katalin, Megyesi Zoltán, Najbauer Lóránt és Chantal Santon Jeffery francia szoprán.



A Mozart-nap Keller András által vezényelt zárókoncertjén három versenymű, valamint két ária szólal meg. A Kaczander Orsolya és Lenka Petrovic szólójával felhangzó C-dúr fuvola-hárfa versenymű, valamit a Tóth Bálintot főszerephez juttató D-dúr kürtverseny mellett Rost Andrea előadásában a Figaro házassága című opera Rózsaáriája, valamint a Ch'io mi scordi di te? koncertária kel életre. A koncertet Jevgenyij Koroljov szólójával a c-moll zongoraverseny zárja.



A program idei mottója a nap aktualitását idéző Válassza Mozartot! lesz.



"A Mozart-nap célja +csak+ az, hogy boldogok legyünk ettől a csodálatos, kimeríthetetlen zenei forrástól" - idézi a közlemény Keller András Kossuth-díjas hegedűművész, a Concerto Budapest művészeti vezetője szavait. [2022.03.01.]