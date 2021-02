Republic és Bagossy Norbert A Dal 2021-ben A Duna Televízió nézői szombaton 19.35-től ismét lebilincselő élő show-ra számíthatnak: a Republic együttes és Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company énekese közös extra produkcióval készül Magyarország egyetlen dalversenyének 10. évadában a hazai zenei élet nagyjai is színpadra lépnek, méghozzá szenzációs formációkban. A Duna Televízió nézői szombaton 19.35-től ismét lebilincselő élő show-ra számíthatnak: a Republic együttes és Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company énekese közös extra produkcióval készül A Dal 2021 negyedik, egyben utolsó válogató adására. A három évtizede töretlen népszerűségű Republic és a 2020-ban az év zenekarának választott együttes frontembere számára nem lesz idegen a közös zenélés, több sikeres fellépést tudhatnak maguk mögött. „Öt-hat évvel ezelőtt Gyergyóban egy hideg koncerten eljátszottunk néhány dalt, éreztük, hogy a Bagossy Brothers Company az a fajta zenekar, amelyik nagy értéket fog képviselni a magyar popzenében, és a jóslataink beváltak – mondta Boros Csaba, az EMeRTon-díjas együttes frontembere. A két generáció egymásra találásának köszönhetően azóta már több közös dal született. „A Republicot gyerekkoromban rengeteget hallgattam anyukám kis piros walkman-jén. Ugyanazt a lelki világot képviseljük, isteni áldás, hogy most együtt írjuk a dalokat” – tette hozzá Bagossy Norbert, a tavalyi év férfi előadója. A szinte családi együttműködésben játszó zenészek örömmel tettek eleget A Dal 2021 felkérésének. A szombati adásra készülés során elárulták, hogy „Nem igényelt sok próbát a mostani produkció, mert benne van a kézben és a hangban.” A produkció további különlegessége, hogy Boros Csaba a zenészi pályája mellett a Petőfi Rádió Minek nevezzelek című műsorát vezeti, amelyben a jubileumi show valamennyi versenyzőjével készített interjút. A Dal kapcsán kiemelte, hogy „Jó fórum arra, hogy sok tehetség megmutassa magát és dalát, ráadásul sok fajta stílusban mutatkoznak meg az előadók.” [2021.02.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu