Különleges helyszínen forgatott Balázs Pali - Veled még egyszer megpróbálnám Mint a legtöbb zenész, úgy a kétszeres Fonogram-díjas énekes életét is fenekestül felforgatta a pandémia. Vajon mi történhetett Palival, hogy egy bányában fizikai munkát vállalt? „Számomra soha nem volt megalázó a nehéz fizikai munka” – kezdi vallomását az énekes.



„Kétkezi munkás családból származom, ahol természetes volt, hogy mindent saját magunk, önerőből végeztünk el. Szükség is volt a jó fizikumra, hogy a ház körül rend legyen, és az életünk működjön. Ezt a hitvallást öntöttük most képi formába életem legkülönlegesebb videó klipjéhez. Így még engem, ilyen környezetben és formában nem látott a közönség az elmúlt 24 évben.



A nőnapkor debütáló "Veled még egyszer megpróbálnám" című új dalom képi világa egy bányász mindennapjait mutatja be, aki épp egy szerelmi csalódás kellős közepén próbálja túlélni a mindennapokat. "Töredelmesen bevallom, lelkileg nagyon megviselt ez a különleges és egyben nyomasztó forgatási környezet. Utána még napokig a hatása alatt voltam. Nem lehetek eléggé hálás a jó sorsomnak, hogy a zenei pálya felé terelt és a hivatásom egyben a szenvedélyem." Balázs Pali új klipje a szakma szerint olyan lett, mint egy mozifilm.