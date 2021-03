Beyoncé már 28-nál tart Beyoncé lett a legtöbb díjat begyűjtő női előadó a Grammy történetében, miután a vasárnapi, 63. gálán nyert trófeákkal együtt már 28 győzelmet aratott. Már csak egyetlen zenész előzi meg, Solti György, akit 31-szer tüntettek ki az Amerikai Lemezakadémia díjával, de a 39 éves énekesnőnek jók az esélyei, hogy a jövőben őt is beérje - írta a Variety.com. Beyoncé kapta novemberben a legtöbb, kilenc jelölést, vasárnap pedig a legtöbb, négy kategóriában aratott győzelmet: kettőt - köztük a Brown Skin Girl-ért a legjobb zenei videó díját - a gála előtti ceremónián, a másik kettőt az esti tévéközvetítés idején. A legjobb rapdal kategóriájában Megan Thee Stallionnal a Savage (Remix) című számmal győzött, a legjobb R&B felvétel díját a Black Parade-ért kapta.



A 28 trófeával a teljes mezőnyben a hatodikról a második helyre ugrott előre, amelyen Quincy Jonesszal osztozik.



Taylor Swift lett az első nő, aki az év albuma kategóriában háromszor is nyert, vasárnap este a Folklore-ért tüntették ki. Először 2010-ben aratott győzelmet második stúdiólemezével, a Fearless-szel, majd 2016-ban ötödik albumával, az 1989-cel. A Folklore az énekesnő nyolcadik lemeze.



A férfi előadók közül hárman - Frank Sinatra, Paul Simon és Stevie Wonder - nyerték el háromszor a kategória díját.

Az idei díjátadón egyértelműen a női előadók domináltak. A négy legfontosabb díjat nők vihették haza: Swifté lett az év albuma, Megan Thee Stallion a legjobb új művész kategóriában nyert, Billie Eilish két egymást követő évben is megkapta az év felvételéért, H.E.R. pedig az év daláért járó díjat.

Megan Thee Stallion három díjat is átvehetett, egyben ő lett a Grammy-történelem első női rappere, aki a legjobb rapdalért kapott elismerést.

Két díjat nyert H.E.R., Fiona Apple, Kaytranada, a tavaly elhunyt John Prine és az idén elhunyt Chick Corea.

A gálát Trevor Noah humorista vezette élőben Los Angelesből, a nézők a világjárvány miatt maszkot viseltek, a kötelező távolságot megtartva kis kerek asztaloknál ültek.

A zeneszámokat felvételről mutatták be. Swift 2016 óta először lépett fel a műsorban, a nézők láthatták Eilish, Cardi B, Bad Bunny, Miranda Lambert, Maren Morris és Harry Styles műsorát, aki a Watermelon Sugar című dallal a legjobb szóló popelőadás díját nyerte.

A 83 kategóriában kiírt díjak átadó gáláját eredetileg január végére tervezték, de a pandémia miatt az eseményt el kellett halasztani.

