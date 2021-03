Online előadással készül a Pécsi Nemzeti Színház Először várja online előadással közönségét a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ): Funk Iván ERROR című rendezését március 26-án láthatják felvételről az érdeklődők. A színház közleménye szerint Funk Iván legújabb rendezését a színészek közös improvizációiból állították színpadra a koronavírus-járvány ideje alatt.



A darab két építész főszereplője, két korábbi egyetemi csoporttárs ugyanabba az állásba akarják felvetetni fiaikat. Amikor szembekerülnek egymással, "elszabadul a pokol". A közleményben Lipics Zsolt, a teátrum február közepén hivatalba lépett új igazgatója emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban a Pécsi Nemzeti Színház művészei sem tudtak a klasszikus keretek között találkozni a közönséggel, helyette "sokszínű, videós tartalmakkal tartották a kapcsolatot" a nézőkkel.



Az intézmény - az új igazgató kezdeményezésére - első ízben kedveskedik közönségének online előadással, azonban komoly érdeklődés esetén további eseményeket is terveznek.



Lipics Zsolt tervei szerint ezentúl minden bemutatót professzionális minőségben rögzítenek, hogy adandó alkalommal online is sugározhassák őket.



Az ERROR március 26-án este hét órától tekinthető meg, jegyeket vásárolni az online-pnsz.jegy.hu internetes oldalon lehet. MTI [2021.03.22.]