A Glastonbury fesztivál szervezői látványos virtuális koncertet szerveznek Virtuális koncertet szerveznek a tavalyi után idén ismét elmaradó Glastonbury zenei fesztivál rendezői. A május 22-re tervezett, élőben streamelt műsorban a Coldplay, Damon Albarn, Jorja Smith, Kano, Haim és Wolf Alice is fellép a BBC News szerint. Emily Eavis, az esemény szervezője látványos műsort és különleges vendégművészek fellépését és közreműködését ígérte. Az előadók a Glastonbury fesztivál színhelyén felállított színpadokon zenélnek majd. "Olyan lesz, mint a fesztivál, csak közönség nélkül" - fogalmazott Eavis.



A műsort Paul Dugdale rendezi, aki korábban Ariana Grande és Taylor Swift világkörüli turnéiról forgatott a Netflixnek.



A műsorszámokat vendégművész narrátorok kötik majd össze, akiknek személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Eavis reményét fejezte ki, hogy a közönség, amely otthon nézheti a koncertet, képes lesz átélni valamit a fesztiválélményből, amelyet az esemény nyújtani szeretne.



A virtuális műsorra már árulják a jegyeket. A jegybevétel egy részét jótékony célra fordítják, emellett a bevétel a szervezők szerint a fesztivál 2022-es visszatérésében is segít. Az eseményről kiadott emlékplakát bevételével pedig a fesztivál technikai személyzetét akarják támogatni, akiknek a pandémia miatt veszélybe került a megélhetésük.



A Glastonbury fesztivál volt az első a könnyűzenei rendezvények sorában, amelyet 2021-ben töröltek a brit fesztiválnaptárból.



A rendezvény szervezői közben már engedélyt kértek egy kétestés szeptemberi koncertre is, amelyet lényegesen kisebb léptékben szerveznének meg, mint a kétszázezer látogatót vonzó somerseti fesztivált. Eavis elmondta, hogy egyelőre nem tudja, valóban meg lehet-e rendezni a szeptemberi show-t, de az engedélyt azért megkérték, hogy esélyt adjanak neki.



A szervező szerint a hagyományos Glastonbury fesztivált 2022-ben tudják ismét megtartani. MTI [2021.04.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu