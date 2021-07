A magyar zenészt rangos amerikai zenei díjra jelölték Rangos amerikai zenei díjra, a Blues Blast Music Awards-ra jelölték Little G Weevilt. A magyar bluesgitáros idén megjelent albuma, a Live Acoustic Session az élő bluesfelvétel kategóriában került a hat legjobb közé. A zenész keddi közleményében emlékeztet arra, hogy a díjra amerikai bluesújságírók, promóterek, menedzserek, kiadók tizenkét kategóriában jelölnek zenészeket. A 44 éves gitárost ezúttal olyan világhírű muzsikusok társaságában jelölték a live blues recording kategóriában, mint George Benson (a Weekend in London című albumáért) vagy Kenny Wayne Shephard (Straight to You Live című lemezéért).



A magyar zenész Live Acoustic Session című lemeze áprilisban jelent meg a Hunnia Records gondozásában. A Blues Blast Magazine díjairól a közönség dönt, szavazni augusztus 6-ig lehet a https://www.bluesblastmagazine.com/vote/ linken.



Little G Weevil (Szűcs Gábor) az egyetlen európai zenész, akinek (2013-ban) sikerült megnyernie az International Blues Challenge elnevezésű memphisi nemzetközi versenyt. Jelölték az amerikai Blues Music Awards-ra is, és 2014-es lemeze, a Moving is szerepelt a Blues Blast Music Awards jelöltlistáján.



2004-ben költözött Amerikába, ahol az alabamai Magic City Blues egyesület segítségével indította el karrierjét. Bluesgitárosként tizennégy évig élt és dolgozott az Egyesült Államokban, állandó fellépő volt a híres memphisi Beale Streeten, és több lemeze is sikert aratott. Három évvel ezelőtt költözött haza Magyarországra. [2021.07.07.]