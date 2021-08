Láttad már? Follow The Flow - Velem van a baj: videoklip Láttad már? Follow The Flow - Velem van a baj: videoklip Mindig velem van a baj, de nem zavar

Így élek én, a vélemények semmiben nem gátolnak

Én már ilyen maradok, jó nem vagyok

De elveszett sem leszek, ne várd, hogy megváltozzak



Nem kérdem, anyud hogy van, bírom a kritikát

Bár most csak eggyel jobban, mint ezt a tequilát

Irigyből mindig sok van, keresik a hibát

Pedig én is szoktam lájkolni Shakirát



Follow The Flow - Velem van a baj: dalszöveg [2021.08.27.] Megosztom: