Vidor fesztivál 2021 Nyíregyházán - a koncertek listája Vidor fesztivál 2021 Nyíregyházán - a koncertek listája. Vidor fesztivál 2021 - íme a koncertek listája Augusztus 27. péntek 1900 TORTUGA

2030 ANNA AND THE BARBIES

2100 Korona Hall - VIDOR Szalon

2200 PERISCOPE

2300 DJ VÁCZY ZOLI – Avicci emlékest Augusztus 28. szombat 1730 BRANKO GALOIĆ & FRANCISCO CORDOVIL

1900 PÉTERFY BORI & LOVE BAND

2030 CUARTETO TAFI

2100 Korona Hall - VIDOR Szalon

2200 ORPHEUM MADAMS Swing & Love

2300 DJ TOKAI Augusztus 29. vasárnap 1730 MARINA & THE KATS

1900 MONGOOZ AND THE MAGNET

2030 BLAHALOUISIANA

2200 MINDHALÁLIG BEATLES!

2300 DJ NÉMETI Augusztus 30. hétfő

1730 PENGETŐS TRIÓ

1900 KONYHA

1900 Klajznburgtól a Marseillaise-ig Egy este a...

1930 BENCS Zenés Estek - Máté Péter emlékest

2030 BOHEMIAN BETYARS

2200 SWING Á LA DJANGO

2300 SIMON ROLI – KOVÁCSMESTER Augusztus 31. kedd

1630 ORGONAHANGVERSENY

1730 Kontraszt

1900 HARCSA VERONIKA – GYÉMÁNT BÁLINT DUÓ

2030 ERIK SUMO BAND

2200 KATONA PETRA

2300 DJ ANTHON Szeptember 1. szerda

1730 ÖTÖDIK ÉVSZAK

1900 ANCONAI SZERELMESEK

2200 LK BEAT

2300 DJ OLASZ Szeptember 2. csütörtök

1730 LAKATOS MÓNIKA & CIGÁNY HANGOK

1900 SAYA NOÉ

2030 MAJKA & CURTIS

2200 PINK & THE PANTHERS

2300 DJ NÉMETI Szeptember 3. péntek

1730 RODOPI (Görögország)

1900 CIMBALIBAND ÉS TALAMBA

2030 MAMADOU DIABATÉ & PERCUSSION MANIA

2100 Korona Hall - VIDOR Szalon

2200 BORDÓ SÁRKÁNY

2300 DJ PÉGÉ Szeptember 4. szombat

1730 Cabaret Medrano

2030 GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA Omega musical

2100 Korona Hall - VIDOR Szalon

2200 KELET BRASS BAND

2300 JAYKID