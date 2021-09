Szeptemberben rendezik az Ars Sacra Fesztivál 2021-et Szeptember 4-én indul az Ars Sacra Fesztivál 2021 - infok itt. "A fesztivál programjaival a művészet nyelvén szeretnénk lelki befelé fordulásra késztetni az embereket, megérinteni a lelküket, és bemutatni azokat az európai értékeket, amelyek a szakralitásból táplálkoznak." - írják a szervezők Szabadtéri színpad a Szent István téren A szabadtéri színpadi produkciókban széles műfaji skálán vonulnak fel hazánk kiváló művészei, a mono-oparától kezdve a népzenéig találhatunk számunkra kedves programlehetőséget. Meghívott vendégek között szerepel Sebestyén Márta, a Kaláka Együttes, a 4Akkord Show Kórus, Petrás Mária, Agócs Gergely. A művészi események mellett a Magyar Hungarikum Bizottság, valamint a Szent István Társulat beszélgetéseibe is bekapcsolódhatunk. Családi programok a Margitszigeten Szeptember 11-én Margitszigeti Víztoronynál egész napos, családi programmal jelentkezünk rajzkiállítással, meditatív táncokkal, valamint egy interaktív fotótárlaton megismerkedhetünk a magyarországi szent kutak őrzőivel. A családi nap fénypontja a Szent István, Rex Hungarorum című zenés bábdarab bemutatása lesz, amely a gyermekeket elvarázsolva mesél első magyar királyunk életének fontos állomásairól. Magyar szentek és boldogok üzeneteivel életnagyságú tablókon találkozhatnak a kicsik és nagyok egyaránt. Ökumenikus koncertsorozat a NEK tiszteletére A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust ökumenikus koncertsorozattal köszönti az Ars Sacra Fesztivál. Fassang László világhírű orgonaművész a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész a Deák téri Evangélikus Templomban, a Liszt-díjas Bubnó Tamás művészeti vezetésével a Szent Efrém Férfikar a Kálvin téri Református Templomban, a Központi Református Kórus Budapesti Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Templomban lép fel. Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre az Ars Sacra Filmfesztivál A Filmfesztivált 2016-ban hívták életre az Ars Sacra Fesztivál részeként azért, mert fontos volt, hogy a szakrális értékek és a hit erejének bemutatása mellett, olyan alkotásoknak adjanak helyet, amelyek az emberi lét sokszínűségét, az élet örök értékeit árnyaltan, művészi színvonalon mutatják be a filmeken keresztül.



Azóta közel 300 egész estés és rövid dokumentumfilmet, valamint kísérleti, fikciós és animációs rövidfilmet vetítettünk le. Példamutató történeteket, amelyek tükröt tartanak mindannyiunknak, amelyeket összefog a mély szeretet az olykor nehéz körülmények ellenére is. A rangos négy tagú zsűri (Dér András rendező, Dombrovszky Linda rendező, Gelencsér Gábor filmesztéta, Gőbel Ágoston a Magyar Katolikus Rádió szerkesztője) választása alapján idén is erős mezőny alakult ki.



Vetítjük többek között Surányi Z. András és Sívó Júlia Aranycipellő című filmjét, Mohi Sándor In memoriam Lugossy Mária című filmjét, örülünk, hogy mi is bemutathatjuk Visky Ábel Mesék a zárkából című filmjét. Helyet kapott a versenyprogramban a Hamvas Béla szellemiségében készült Új Közjáték sorozat 5 kisfilmje, és a fiatal tehetséges dokumentumfilm rendező Bíró Bálint Félhomály című rövidfilmje. Bővebb - Ars Sacra Fesztivál 2021 [2021.09.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu