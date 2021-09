Újra Balkán Party Budapesten Másfél évvel a 2020-ban megrendezett Bajaga koncert után újra találkozhatnak Budapesten a Balkán és az ex-yu muzsika szerelmesei. Szeptember 11-én az Instant-Fogas ad otthont a nagysikerű rendezvénysorozatnak. Ahogyan azt a szervezőktől már megszokhattuk, az ex-yu nóták és a ’80-as évek jugoszláv újhullámos bulijait idéző party előtt ez alkalommal is délvidéki szerzőt ismerhet meg a közönség: „A Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában c. könyvet mutatjuk be, Lovra Éva topolyai származású építőmérnők szerzővel Bereczki Zoltán építész, műemlékvédelmi szakember fog beszélgetni. Lovra Éva urbanisztikai kutatásai során arra jutott, hogy a kiegyezés kori Habsburg Birodalom, és azon belül a történelmi Magyarország városait nemcsak közös sors, hanem sajátosan közös arculat is összeköti. Azt is mondhatnánk, hogy ez a korszak (1867–1918) – legalábbis a nem mindig hálás utókor szemében – a városfejlődés különös, kegyelmi állapotát képviseli. Ez alatt a viszonylag rövid, de annál termékenyebb időszak alatt a magyar városok sok tekintetben elérték az európai rokonaik műszaki fejlettségét, és megformálták saját arculatukat is. E térség városai jellegükben nemcsak közel állnak egymáshoz, hanem a mindennapi élet keretei, az utcák, a terek és az épületek arculatán is érezni lehet az egykor közös gazdasági és kulturális élet gyökereit. Ez a sajátos „közép-európaiság” nyilvánul meg Lovra Éva könyvének témájában is. Ezen az estén a vajdasági városok kerülnek fókuszba, Újvidék, Szabadka, Zombor.” A kulturális kitekintő után DJ Macsity kalauzol el bennünket a jugo zeneipar aranykorába. A rendezvény helyszíne: Instant-Fogas (1073 Budapest, Akácfa u. 51.) Az eseményről bővebben IDE KATTINTVA tájékozódhat! Fülöp Dóra [2021.09.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu