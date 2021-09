Szeptember 30-án ismét Budapest Varieté - A szenvedély és az erotika kap főszerepet! Elképesztő nemzetközi műsorszámok, az erotika ízléses világát varázsolják a színpadra. 2021-ben a RAM színház biztosít helyszínt az előadás sorozatnak, ahol egy teljesen új koncepcióban szórakozhat a nagyérdemű szeptember 30. - Október 10. között csak 8 előadás erejéig. Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina Budapest Varieté 2021 -es előadásra merészet mertek álmodni, amiben elrepítik a nézőket a Szenvedély és Erotika világába. A forró hangulatú előadáson nemzetközi revűk és varieték sztárjai jelennek meg Magyarországon még nem látott formában. Lélegzetelállító műsorszámok, az erotika ízléses világát varázsolják a színpadra. A monte carlói, moszkvai, olaszországi, és spanyolországi nemzetközi cirkusz fesztivál arany, ezüst és bronz díjazottjai és a párizsi MOULIN ROUGE fellépőjével egy színpadon kápráztatják el a nagyérdeműt! Látványos koreográfiákkal és kosztümökkel, tollakkal ékesített dekoratív tácosokkal egy látványos előadás ,amiben az erotikáé a főszerep. Szexi nők vonzó férfiak, kimagasló artisztika és természetesen a fergeteges humor a ShowBiz legismertebb komikusával! Fellépők: Dias Brothers a monte carlói Nemzetközi ifjúsági Cikruszfesztivál arany díjasai. A testvér páros elképesztő akrobatikus ügyeséggel rendelkeznek amit az ugynevezett ikária műsorszámba mutatnak be. A világ egyik legjob ikária akrobatái! - Ivan Peres A Moulin Rouge fellépője a montecalói Cirkusz Fesztivál ezüst bohóc díjas artista művésze. Kézegyensúlyzó műsorszámával bemutaja az erő, az elegancia és a lehetetlennek tünő kézenálló trükkök lenyűgöző kombinációját. - Bogdán Bettina Légtornász a fürdőkádban, a szexi fiatal hölgy különleges még Magyarországon nem látott produkciója! Egy szenvedélyes és erotikus műsorszám, amiben vonzó nőiesség és különleges trükkök látványos és forró fürdőszobai hangulatot varázsol a színpadra. - Duo Ebezener Arany díjjal kitüntetett duo akik a kalsszikus balett és a modern akrobatika találkozását ötvözik. A kubai művészek ötvözik a balett és a varieté művészetét ahol bemutatkozik a szenvedély, szerelem és a forró erotika. A világon egyedülálló műsorszám! - A Body Trapeze a világon egyedülálló és ámulatba ejtő számzsáner , melynek különlegessége, hogy a trapézt emberi test formázza. Tüzes élményre hívogat e lebilincselő páros a szenvedély és erotika világába. Vellai Krisztina és Bogdán Bettina - A Tangó Santiago Marcel és Eötvös Krisztina Akrobatikus elemekkel díszített táncprodukció amivel egy esszenciális szenvedélyes hangulatot adnak a Budapest Varieté előadásának. Az argentin tangó érzésvilág magával ragadó hangulata a férfi és a nő bensőséges kapcsolata, az olykor vidám, némelykor melankólikus, de mindenkor szenvedéllyel töltött tánc által. - Cyr Wheel Tango Földváry Balázs és Vellai Krisztina különleges műsorszámuk a LED karikában, amiben mozgás közben mutatnak be akrobatikus mutatványokat tangó köntösbe öltöztetve. Érzékiség, érzékenység, szerelem, szenvedély, vágy, gyűlölet és erotika. A tangóban mindez átélhető, és a tangóval mindez elmesélhető.



- Az énekes díva Czigány Judit kivételes énekesnő káprázatos hanggal és erotikus kisugárzásával aki elrepítí a nézőket a vágyak szigetére. A Tánckar Többszörös díjnyertes verseny- és show-táncosok többek közt a Szombat Esti Láz és a Dancing With The Stars Tv műsorok táncosaival összeálított tánckar, akik érzelemdús és látványos táncokkal teszik színesebbé a szenvedély és erotika világát. - Az est házigazdája ismét Kőhalmi Ferenc a sármos és humoros műsorvezető és bűvész, aki varázslatos kisugárzásával kalauzolja végig a közönséget az erotika világán. - További nevetésről pedig a varieté és cirkuszvilág oscar díjával és a Charlie Chaplin díjjal kitüntetett Andrey Jigalov gondoskodik, aki az egyik legjobb és legnépszerűbb varieté komikus a világon. Különleges és karakteres humorával meghódította a nemzetközi varietéket és revűket. A VacsoraA Séf A Budapest Varieté exkluzív vacsora megálmodója, tervezője Borda Attila a Spirit Hotel konyhafőnöke, aki mesteri svédasztalos vacsorát varázsol a Budapest Varieté vendégei számára! Felejthetetlen ízvilág Magyarország 5 csillagos mesterszakácsától. A vacsora: https://www.budapestvariete.hu/a-vacsora/ Vacsora és előadás vagy csak előadás! - Dinner & Show - Előadás előtt egy exkluzív svédasztalos vacsora a Spirit Hotel konyhafőnők ajánlásával, ahol a vendégek a színházterem asztalos szektorába foglalhatnak helyet ahol kedvenc italát kortyolgatva úgy élvezheti végig az előadást, mint egy igazi varieté vagy revü színházban. - Csak Előadás - A székes szektorban kényelmes színházi székekben foglalhat helyet a nagyérdemű és önfeledt szórakozhat a Szenvedély és Erotika című előadáson, akár egy pohár itallal a kezében. [2021.09.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu